「3月は高温」と油断してはいけない？気象予報士が警戒する「激しい寒暖差」と水不足の行方

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【1か月予報】3月は高温傾向 中旬に一時寒の戻りか？ 少雨解消はゆっくり」を公開した。向こう1か月は全国的に暖かい日が続くものの、一時的な「寒の戻り」による激しい気温変化に注意が必要だと解説している。



松浦氏はまず、気象庁が2月26日に発表した1か月予報の概要を紹介した。全国的に「気温は高めの傾向」であり、特に東日本や西日本では平年より高い確率が高いという。一方で、降水量に関しては「沖縄・奄美で平年より少ない」ほか、水不足が懸念される太平洋側についても「一気に解消に向かう感じではなさそう」と分析。その背景には、熱帯の海における対流活動の影響があるという。



動画の中盤では、専門的な天気図を用いてそのメカニズムを深掘りした。松浦氏によると、フィリピン付近の対流活動が活発なため、その北側にあたる沖縄付近では高気圧が強まりやすい状況にある。さらに大陸の高気圧も勢力が強く、日本の南岸を進む「南岸低気圧」の発生や発達が抑制される配置になっていると指摘。「低気圧がちょっと発達しにくい」ことから、まとまった雨が期待できず、少雨傾向の解消には時間がかかるとの見通しを示した。



また、気温の変化についても詳細な解説が行われた。2月下旬は記録的な高温となったが、3月に入ると「一気に気温が平年並みに近づく」時期があるという。特に3月の中旬頃は偏西風が蛇行し、北からの寒気が一時的に流れ込む可能性がある。松浦氏は「一度暖かい空気が入った後に寒気が入ると、変動が大きく感じる」と述べ、数値以上の寒暖差による体調管理への影響に警鐘を鳴らした。



松浦氏は、3月は全体として春の訪れを感じる暖かい月になるとしながらも、一時的な寒の戻りや、解消しきれない少雨傾向への注意喚起で締めくくった。季節の変わり目特有の不安定な天候に対し、日々の予報確認が重要になりそうだ。