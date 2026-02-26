歌手の田原俊彦（６４）が２６日、都内で「パーティーはこれからだ！“田原俊彦”２０２６年も日本中を元気にさせるぞ！大発表会」に出席した。

２８日に６５歳を迎える田原だが、変わらぬ若さの秘訣を聞かれると「エロですね」と即答。「すごいなと思う諸先輩方見ていても、なんであんなに頑張れるのかと。永ちゃん（矢沢永吉）とか、沢田（研二）さんとか、五木（ひろし）さんとか、いろいろなジャンルの諸先輩がいるけど、みんなバリバリ。先輩方があれだけやっているんだから、まだまだ僕もいけるなって自信にもなる」と語った。

昨年は娘の田原可南子と高良健吾との間に第１子が誕生。田原は「孫には３回くらい会ったことがありますけど、なんか触るのが怖い。なんか不思議で、自分の子どもが赤ちゃんをあやしているから変な感じ」だという。それでも「３月で１歳になるから、そろそろ歩き始めるみたい」と笑みを見せた。

また、今年１月に週刊誌で３０代女性とのデート現場が報じられたが、「あれはうちの次女ですね」ととぼけた。「僕はいろんな方とお食事をするし、デートもする。あれは次女だった気がします。今後はそれでごまかそうかなと思っています」と笑った。

今年は６月に８２枚目の新曲をリリースし７月からは全国ツアーにも入る。自らステージの演出を考えているという田原は「今年も目一杯、楽しませる構成を見せる。自分でもワクワクしています」と話した。