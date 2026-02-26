今季初出場で思わぬアクシデント。J１神戸の31歳DFが負傷。治療期間は公表されず
J１のヴィッセル神戸は２月26日、岩波拓也の負傷を発表した。
クラブの公式サイトによると、31歳DFは、２月17日に敵地で開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ最終節のジョホール・ダルル・タクジム戦（０−１）で負傷し、検査の結果、右鎖骨粉砕骨折と診断された。すでに手術は行なわれ、無事に成功したという。なお、治療期間は公表されていない。
チームの公式戦４試合目で、岩波は先発で今季初出場。だが、思わぬアクシデントに見舞われ、しばらく戦列を離れることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
