右鎖骨粉砕骨折と診断された神戸の岩波。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　J１のヴィッセル神戸は２月26日、岩波拓也の負傷を発表した。

　クラブの公式サイトによると、31歳DFは、２月17日に敵地で開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ最終節のジョホール・ダルル・タクジム戦（０−１）で負傷し、検査の結果、右鎖骨粉砕骨折と診断された。すでに手術は行なわれ、無事に成功したという。なお、治療期間は公表されていない。
 
　チームの公式戦４試合目で、岩波は先発で今季初出場。だが、思わぬアクシデントに見舞われ、しばらく戦列を離れることになった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

