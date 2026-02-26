犬が人間の食べ物を欲しがる理由4つ

1.味が濃くておいしいから

犬が人間の食べ物を欲しがる理由の多くは、単純に「おいしそうだから」というものです。または、一度もらったことがあるものの場合、そのおいしさを覚えているからでしょう。

一般的に、犬用に作られたおやつやフードは味が薄いとされています。

ドッグフードなどの場合は食いつきをよくするために、強いにおいをつけているものもありますが、味自体はそれほど強くありません。

一方、人間の食べ物は様々な味とにおいを楽しめるため、それらを覚えてしまうと、犬用のおやつやフードでは満足できなくなってしまうことがあります。

そのため、より魅力的に感じられる人間の食べ物を欲しがるのは、当たり前ともいえることでしょう。

2.普段食べられずめずらしいものだから

人間は毎日違うものを食べていることが多く、同じようなものでも味付けでバリエーションをつけたりローテーションさせたりしていると思います。

しかし、犬の場合は同じおやつやフードを連続して食べ続けることが多いため、飽きていたり目新しい食べ物に興味を持ったりすることがあります。

そのため、普段とは違う食べ物や食べたことがないものが目の前にあれば、強い興味を持って欲しがる犬が多いでしょう。

3.大好きな飼い主さんが食べているから

飼い主さんがおやつやご飯を食べ始めると愛犬が近づいてくるとき、食べ物自体に興味を持っているときと、飼い主さんの行動に興味を持っているときがあります。

大好きな飼い主さんが楽しそうに食事をしていると、そこに関心を持つこともありますし、「きっとおいしいものなんだ！」と思って欲しがることもあるでしょう。

そのため、犬が食べないものを飼い主さんがおいしそうに食べるふりをしたり、大げさに欲しがるふりをしたりすると、慌てて食べ始める犬もいます。

4.飼い主さんの気を引きたいから

犬がテーブルに置かれた人間の食べ物を取ろうとしたり、おやつやパンの袋をくわえて持っていたりするとき、飼い主さんにかまってもらおうとしている場合があります。

食べ物を取られそうになると、多くの飼い主さんは慌てて近づいて抱き上げたり、「ダメダメ！」と走って追いかけたりするのではないでしょうか。

そうした反応を覚えている犬は、飼い主さんの気を引いたりかまってもらったりするために、わざと食べ物に近づくことがあるのです。

特に食事の用意をしているときなど忙しそうにしているときに限って、そうした行動をする場合は、飼い主さんからの注目を集めようとしていることが考えられます。

犬が食べ物をしつこく要求してくるときの対処法

人間のために加工・調理された食べ物は、多くの場合犬にとっては味付けが濃く、塩分や糖分が多すぎます。

そのため、肥満や腎臓・心臓病などの原因になることがあり、犬の健康を害する恐れがあります。

また、油分が多い食べ物や繊維質の多い食べ物の場合は、十分に消化吸収できなかったり胃腸に過度な負担がかかってしまったりします。

さらに、加工品の場合は犬が食べると危険な原料が含まれていることなどもあり、十分な確認をせずに与えたことで思わぬトラブルを招くこともあります。

そのため、犬がどれだけ人間の食べ物を欲しがったとしても、基本的には与えないようにするのが無難です。

もちろん、野菜や果物など犬にとって危険のない食べ物を与えること自体は問題ありませんが、飼い主さんの食事やおやつを分け与えたり、犬が欲しがってから与えたりするのはNGです。

そうしたことが習慣になったり、犬が人間の加工食品の味を覚えてしつこく欲しがるようになったりするので、注意が必要です。

飼い主さんが食べているものを犬が欲しがったとして、分けてあげたい気持ちをぐっとこらえて無視するようにしてください。

一度もらえればまた次も…とくり返してしまうので、愛犬の健康を守るために、ぜひ頑張って飼い主さんも我慢しましょう。

野菜など与えたい食材があるのであれば、犬の食事のタイミングにフードボウルに入れて与えるようにしてください。

また、飼い主さんの食事中に、食べ物をしつこく要求する場合は、同じタイミングで犬にも食事を与えるようにするのもひとつの方法です。その際、少しでも時間をかけて食べられるように、早食い防止食器や食べ物を入れられる知育玩具などを利用するといいでしょう。

まとめ

食べることが好きな犬は、人間の食べ物にも興味を示したりしつこく欲しがったりすることがあります。

そうした行動自体は自然なことですが、その要求に負けてしまうと、結果的に大切な愛犬の健康を害してしまうこともあるので注意が必要です。

なぜ人間の食べ物を与えすぎてはいけないかをしっかりと認識して、適切な対応をとって愛犬を守りましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)