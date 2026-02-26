iPhoneもApple Watchも、これ1台に任せて。デスクの場所取り合戦、ついに終了です
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
スマホにワイヤレスイヤホン、スマートウォッチ。便利なデバイスが増えるほど、充電まわりってはざつになりがちです。ケーブルが増えてデスクが散らかったり、旅行や出張の前に充電器をいくつも準備したり。
そんなわずらわしさをまとめてくれるのが、折りたたみ式の3 in 1ワイヤレス充電スタンド「yi-G Charge」。
Qi対応スマホ（iPhone/Android）＋Qi対応イヤホンの充電ケース＋Apple Watch（※Watchは1台まで）を、最大3台同時に充電できる設計です。
Qi2対応で高速充電も売り、というこのモデル。サンプルをお借りして実際に使ってみました。
スマホ・イヤホンケース・Apple Watchを同時に充電
パッケージから取り出したとき、最初に「小さっ！」と思わず声が出ました。折りたたむと手のひらに収まるくらいのサイズ感で、デスクに置いても圧迫感がありません。
これなら出張や旅行でも、ポーチの隅にすっと入れられそうです。
そこからパタン、と展開するとスタンド形状になって、「ここに全部置いてください」と言わんばかりに充電スペースが立ち上がります。
マグネットでピタッ。充電のセットがスムーズです
省スペースなのに、いつも使う3デバイスをまとめて面倒みてくれる「yi-G Charge」。
今回は、iPhone＋Apple Watch＋AirPods Pro（充電ケース）をセットしてみました。別々に充電していたら、ケーブルも置き場も、地味に場所を取りそうです。
デスク上で3台を同時充電できるので、場所が自然と決まるのもいいところ。毎日使うものほど「考えなくても同じ動作で完結する」ことが、快適さにつながると感じます。
マグネットで位置が決まりやすく、デバイスをピタッと固定しやすいのも魅力でした。
ワイヤレス充電で気になるのが、「置いたつもりだったのに充電できていなかった」問題。そんな不安を減らしてくれそうです。
出力の目安も明示されていて、スマホ最大15W／イヤホン最大5W／Apple Watch最大2.5W（合計最大22.5W）とされています。
3台まとめて置いても、充電が遅すぎて困る…という状況にはなりにくい印象です。
※実際の充電速度は、端末・ケースの仕様、接続する電源アダプターの出力、周囲温度などの条件により異なります。
アルミ合金ボディで、日常使いの安心感も
見た目はミニマムだけど、触るとチープさはあまり感じません。アルミ合金ボディのおかげで、頼れる道具感があるタイプ。
また、上に掲載した画像でうたわれている保護機能も搭載し、使う側としては安心しやすい要素です。ただし防水ではないので、濡らさないのが基本。移動時はポーチに入れておくと無難です。
毎日の充電を、グッと楽にしてくれる1台
「yi-G Charge」は、折りたたみ式の3 in 1という形で、同時充電・省スペース・持ち運びやすさをまとめて叶える充電スタンドです。
充電って、毎日の小さな手間が減るだけで満足度が上がります。とくに、“Qi対応スマホ＋Qi対応イヤホンケース＋Apple Watch”の3点セットで暮らしている人なら、ハマりどころはかなりわかりやすいはず。詳細は、以下リンク先ページをご覧ください。
>> 折りたためる、最小級の充電器。 3台同時充電×高速充電Qi2をポケットサイズに。
Image: yi gadget by Komorebi Mall
Photo: 山科拓郎
Source: machi-ya
本記事制作にあたり、yi gadget by Komorebi Mallより製品の貸し出しを受けております。