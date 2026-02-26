いつ作られたか分からない書類のフォーマットやよく分からない社内マナー、複雑な報告手順――あなたの職場に、こんな“謎のルール”はないでしょうか。「本当にこのルール必要？」「何のために？」とモヤモヤしたら、そのルールは“賞味期限切れ”の可能性が高いと言えるでしょう。「ルールだから」と鵜呑みにする前にちょっと立ち止まって、そもそものルールの意味を考えてみませんか？※本稿は、仲山進也『組織で自分らしく成果を上げる25のトレーニング』（ワン・パブリッシング）の一部を抜粋・編集したものです。

自由すぎる後輩の身勝手な行動にトバッチリ

先日、隣町の工場で新たな製造ラインが動き始めた。犬山電機の慣習として、ライン稼働初日の朝は社内で説明会と資料配布が行われるのだが、そこであの自由すぎる後輩・ミケ野がまたやらかした。始業時間のわずか3分前、オレにいきなり「客先へ直行します！」とメッセージを送りつけてきたのだ！

……オイオイ、待ってくれよ。説明会の日程は前々から決まっていたし、アポを取っていたとしてなぜ前日のうちにオレに報告しない？

アイツの勝手な行動のせいで、指導役のオレまで一緒に上から叱られるハメに陥った。おかげで1日の予定は狂いっぱなし。3時間も残業して、推しのライブ配信にももう間に合わない！（涙）

そんな21時、やりきれない気持ちで退社したオレは、再びあのジムに向かっていた。そう、「ニャンザップ」のニャカ山トレーナーに、ミケ野の愚かさを訴えるべきだ！

会社にはびこる“謎のルール”

ニャカ山トレーナー おや、ポチ川さん、こんばんは。遅いですね。

ポチ川 ……今日はまだ営業していますか？

ニャカ山T 大丈夫です。どうされましたか？ なにやら表情が険しいですね。

ポチ川 ちょっと聞いてくださいよ、ニャカ山さん！ 身勝手な後輩のせいで、今日も散々な目に遭いました！ おかげで、この時間まで残業です。

ニャカ山T もしかして、以前お話に出ていた後輩の方ですか？

ポチ川 お察しのとおり、入社当時から生意気なミケ野ですよ。アイツは今日、会社の説明会を勝手に欠席して、朝から客先へ直行したんです！

ニャカ山T ほぅ、それで？

ポチ川 僕は入社以来、ミケ野の指導役を任されていますからね。おかげで僕まで、主任と課長に小一時間ずつ叱られました。やってられないですよ、もう！

ニャカ山T なるほど。ちなみにその説明会とはどんなものですか？

ポチ川 弊社の工場で新しい製造ラインが稼働するときに開かれる、社内向けの説明会です。

ニャカ山T その説明会は、全社員が参加しなければならないのですか？

ポチ川 はい。それが弊社の伝統的なルールですので。

ニャカ山T ほう、伝統的なルール。実際、欠席すると業務に支障が出るような会なのですよね？

ポチ川 いや、まぁ説明会といっても……、各部署の部長が始業時にざっと概要を説明して、あとは見ればわかる資料を配るだけなので、業務に支障まではないかもしれませんが……。

