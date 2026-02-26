次期「iPhone 18 Pro」が試験生産に入ったと報じられています。

著名なリーカーのFixed Focus Digitalによれば、iPhone 18 Proはすでに量産テストの段階に入っているとのこと。9月と予想される発売に向けてデバイスの製造検証が最終段階に到達したことを意味しています。

今回の情報によれば、iPhone 18 Proの素材に大きな変更はなく、全体として現行モデルの「iPhone 17」のデザインを引き継ぐそう。

iPhone 18 Proは、デザイン刷新こそ「Dynamic Islandの小型化」に留まるものの、内部スペックでは強化が期待されています。具体的には、可変絞りを備えた新カメラシステムや「A20」チップ、「C2」モデムへの刷新が噂されており、派手なデザイン変更よりも中身の成熟を重視したアップデートとなるかもしれません。

そんなiPhone 18 Proは、今秋の新製品発表イベントで主役にはならず、「折りたたみiPhone」に花を持たせるだろうと言われています。

Source: Fixed Focus Digital / Weibo

Via: MacRumors

