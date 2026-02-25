80万円でエルメスのごみ箱を購入…川崎希が明かした衝撃の金銭感覚に視聴者絶句、カード請求は10年不変の“3桁超え”

2月24日、タレントで実業家の川崎希が、バラエティー番組『上田と女がDEEPに吠える夜』（日本テレビ系）に出演。自身の“買い物癖”について赤裸々に語ったが、超ド級のセレブ生活に驚きの声が集まった。

「この日の放送回では、若槻千夏さん、ファーストサマーウイカさんらが、『買い物依存』をテーマにトークを繰り広げました。ゲストの面々の買い物の傾向について話題が及んだのですが、MCを務めるくりぃむしちゅー・上田晋也さんから『川崎さんはけっこう、お買い物するの？』と問われると『毎日、普通のスーパーで1万円買い物する』と、さっそくセレブ暮らしが垣間見えるエピソードを披露しました。

さらにネットショッピングも大量活用しているようで、『カードの請求が10年ぐらい3桁（万円）を下回ったことがない』と吐露したのです。毎月クレジットカードを100万円以上も使っているという川崎さんには、他の出演者から『異常だと思いますよ』とドン引きされていました。その後も、エルメスで80万円のゴミ箱を購入したことなどを明かし、桁違いの金銭感覚で共演者をあ然とさせていました」

これを観た視聴者からは、X上で

《川崎希の金銭感覚狂いすぎてて話しにならない》

《それにしても川崎希の買い方には引いた》

《同じゴミ箱を、35年使い続けてる私からすると、信じられへん》

との投稿が寄せられていた。

AKB48の第1期生として芸能活動を開始した川崎だが、卒業後は自身のアパレル会社を設立し、現在は不動産業にも携わっているという。2013年には、モデルのアレクサンダーと結婚し、現在3児の母でもある。社長として相当額の収入があるのは間違いないだろうが、毎日のようにAmazonで宅配便が届くという川崎の生活ぶりには心配の声も集まった。

「川崎さんは日常生活の金遣いも桁違いですが、子育ても同様の様子。ブログやInstagramでは、長男が欲しがっていた高級ブランドLOEWE（ロエベ）のチャームを購入したことや、頻繁に海外旅行の写真を載せています。とはいえ、川崎さんがここまで具体的にセレブ生活を語ったことは珍しいため、驚きが集まったのでしょう」（同前）

番組では、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドの妻とおそろいの高級時計を購入したことも披露した川崎。番組内で登場した写真を元に、SNSでは「1000万円を超すアイテムでは？」と予想されている。

アイドルを卒業してなお大成功を収めている証だろうが、買い物依存には気をつけて……。