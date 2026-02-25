この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

気象予報士・松浦悠真が解説「近年レベルの記録的高温」の可能性 猛暑をもたらす“2つの高気圧”とインド洋の謎

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、YouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【暖候期予報】今年の夏も猛暑確実 近年レベルの記録的高温の可能性は？」と題した動画を公開した。

2月24日に気象庁から発表された暖候期予報（夏の予報）を基に、今年の夏の気候傾向を専門的な視点で解説。松浦氏は「今年の夏も猛暑になることはほぼ確実」と述べ、近年の顕著な高温傾向に匹敵する可能性があると指摘した。



動画内で松浦氏は、今年の夏はエルニーニョ現象が発生する見通しであることに言及。一般的にエルニーニョ現象が発生すると日本の夏は冷夏になりやすいと言われるが、今回は「いつものエルニーニョとちょっと様子が違う」という。

その鍵となるのがインド洋の海面水温だ。通常より水温が低く対流活動が不活発になることで、相対的にフィリピンの東側では対流活動が活発化する。これにより、日本付近への太平洋高気圧の張り出しが強まる「PJパターン」と呼ばれる現象が予想されると解説した。

さらに、上空の偏西風が平年より北を流れるため、大陸のチベット高気圧も日本付近へ張り出しやすくなる。松浦氏はこの状況を「2つの高気圧が重なり合って、高温をもたらしやすい」と説明し、これらが猛暑の要因になると分析した。



また、北半球全体のベースの気温がすでに平年よりプラス0.8度ほど高い状態で予想されている点も強調。「その時点で平年よりも気温が高いことは確定」とし、そこに高気圧の張り出しや、日本近海の高い海面水温といった要因が加わることで、記録的な高温になる条件が揃っていると解説した。

松浦氏は、これら複数の要因が重なることから「近年レベルの高温になる可能性が高い」と結論付け、熱中症への厳重な警戒を呼びかけている。