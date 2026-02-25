ミラノ・コルティナオリンピック™のフィギュアスケートのペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24、木下グループ）と木原龍一（33、木下グループ）が25日、日本記者クラブで会見を行い、2人の関係について言及した。

三浦は会見冒頭で「この7年間、木原選手と結成して、つらいこともすごくあったんですけどその中でも悲願の個人戦金メダル団体戦銀メダルを取得することができて本当に心から嬉しく思っております」と大会を振り返り、木原も「初めて自分たちが金メダルを獲得したんだなっていう実感が帰国してから本当に湧いてきました」と話した。

今後については、「オリンピックが終わってから忙しくて自分と向き合う時間もなかったですし、2人でもしっかり話す時間がなかったので、正直なところ今本当にわからない」と木原。三浦は「木原選手が引退するときは、私も一緒に引退するときだとお話させていただいたので、私が違う人と組んでまた続けるっていうのは、もう絶対ない」と断言した。

会見の最後には、司会者から「仲の良い兄弟にも見える、友人関係にも見える、夫婦漫才にも見える。”りくりゅう”は何が正解なのっていうのを一言」と問われた2人。

三浦は「一緒にいて当たり前ですし、やっぱり家族みたいな」といい、続けて木原も「戦友じゃないですけど…喧嘩もすごいしますし」と話したが、最後は「あとはご想像にお任せします」と笑顔で明言は避けた。