Á÷·ÞÉéÃ´¤È°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤òÆ±»þ¤Ë¸«Ä¾¤¹²ð¸î¸½¾ì¸þ¤±²°¡ª¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ö¥Ó¥Ù¥ëCO¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥Ö¥ë¤¬¡¢2026Ç¯2·î25Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ë¡ÖCareTEXÅìµþ¡Ç26¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹Á÷·Þ¤òÁÛÄê¤·¤¿²°º¬ÉÕ¤ÅÅÆ°¥È¥é¥¤¥¯¡Ö¥Ó¥Ù¥ëCOCO¡×¤Ç¤¹¡£
¿Í¼êÉÔÂ¤ÈÇ³ÎÁÈñ¾å¾º¤¬½Å¤Ê¤ë²ð¸î¸½¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¿·¤·¤¤°ÜÆ°¼êÃÊ¤ÎÄó°Æ¡£
¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ö¥Ó¥Ù¥ëCOCO¡×
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î25Æü¡Á2026Ç¯2·î27Æü³«ºÅ»þ´Ö¡§9:30¡Á17:00³«ºÅ¾ì½ê¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾Å¸¼¨Åï»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°Íè¾ìÅÐÏ¿À©¡Ë
¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¤Ï¡¢3¿Í¾è¤ê¤ÎÅÅÆ°¥È¥¥¥¯¥È¥¥¥¯¡ÊEV¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
CareTEXÅìµþ¡Ç26¤Ï¡¢²ð¸îÍÑÉÊ¤ä¹âÎð¼Ô»ÜÀß¸þ¤±ÀßÈ÷¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½¸¤á¤¿²ð¸î¶È³¦ºÇÂçµé¤ÎÀìÌçÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢Á÷·Þ¶ÈÌ³¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤È±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¸«Ä¾¤·¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¼Â¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤ÇÆ³Æþ¥¤¥á¡¼¥¸¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌÌÈµö¤Ç°·¤¨¤ë»°ÎØ¹½Â¤¤ÈÆü¾ï±¿ÍÑ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ
¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ô¡§300ÂæÆÍÇË¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë
²°º¬ÉÕ¤»°ÎØ¤Î°ÂÄê´¶¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÜÀßÂ¦¤Î±¿ÍÑ¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤Ç¤¹¡£
Â¦ÌÌ¤¬³«¤¤¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¾è¹ßÆ°ºî¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Ã»µ÷Î¥Á÷·Þ¤ÎÈ¿Éü¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤¤¹½À®¡£
²ñ´üÆü¿ô¡§3Æü´Ö
Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¼Â¼Ö¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Æ³ÆþÈñÍÑ¡¦±¿ÍÑÊýË¡¡¦Ë¡µ¬¶èÊ¬¡¦°ÂÁ´À¤ÎÀâÌÀ¤ò¸ÄÊÌ¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
EV¶îÆ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ²»À¤ÈÇÓµ¤¥¬¥¹¥¼¥í¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢»ÜÀß¼þÊÕ¤ä½»ÂðÃÏ¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ëºÝ¤ÎÂç¤¤Ê¸¡Æ¤ºàÎÁ¤Ç¤¹¡ù
Á÷·Þ¼Ö¤Ï¡ÖÁö¤ì¤ë¤³¤È¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËèÆü»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¸½¾ì¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¼ÖÎ¾Àß·×¤Ç¹Í¤¨¤¿¤¤»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èæ³Ó¸¡Æ¤¤Îµ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤ëÅ¸¼¨¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Á÷·ÞÉéÃ´¤È°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤òÆ±»þ¤Ë¸«Ä¾¤¹²ð¸î¸½¾ì¸þ¤±²°º¬ÉÕ¤EV¥È¥é¥¤¥¯¡ª
¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ö¥Ó¥Ù¥ëCOCO¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. ¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ó¥Ù¥ëCOCO¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅÆü¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¡Á2026Ç¯2·î27Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ó¥Ù¥ëCOCO¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ»þ´Ö¤Ï9:30¡Á17:00¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯ ¥Ó¥Ù¥ëCOCO¤Î³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
³«ºÅ¾ì½ê¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È À¾Å¸¼¨Åï¤Ç¤¹¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post Á÷·ÞÉéÃ´¤È°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤òÆ±»þ¤Ë¸«Ä¾¤¹²ð¸î¸½¾ì¸þ¤±²°¡ª¥Ó¥Ù¥ë¥È¥é¥¤¥¯¡Ö¥Ó¥Ù¥ëCO¡× appeared first on Dtimes.