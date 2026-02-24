揚げ物×タルタルの最強タッグ！かつや「タルタル盛り揚げ丼」「タルタル盛り揚げ定食」
アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専⾨店「かつや」を展開している株式会社かつやは、国内「かつや」にて「タルタル盛り揚げ丼」「タルタル盛り揚げ定食」を2026年2月26日(木)より期間限定で販売を開始する。
■4種の揚げ物に、遠慮ゼロのタルタルを豪快に！！期間限定で販売
2026年2月26日(木)から販売する期間限定メニューは『タルタル盛り揚げ丼』『タルタル盛り揚げ定食』だ。「かつや」ではお得にお腹いっぱい食べてほしいという想いから、ボリューム満点の一杯に仕立てた。
■揚げ物に「どっさりタルタル」でご飯がうまい
揚げ物にはタルタルが合う商品をラインナップ。サクサクに揚げた海老フライ、チキンカツ、鯖フライ、から揚げを豪快にのせた。カツには特製ソースとタルタルソースをどっさりかけ、ボリューム満点の商品に仕立てた。さらに、ご飯のおかずとして定食スタイルで楽しめる『タルタル盛り揚げ定食』も登場する。
■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも
『タルタル盛り揚げ丼』『タルタル盛り揚げ定食』は、お弁当としてテイクアウトも可能だ。ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンで利用できる。
■商品概要
※⼀部店舗は、メニューや価格が異なる。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できる。
【店内メニュー】
〇タルタル盛り揚げ丼
通常店舗：790円(税込869円)/券売機店舗：税込870円
〇タルタル盛り揚げ定食
通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円
【テイクアウトメニュー】
〇タルタル盛り揚げ丼弁当
通常店舗：790円(税込853円)/券売機店舗：税込870円
〇タルタル盛り揚げ弁当
通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円
〇その他メニュー
