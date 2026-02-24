この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【リブート】第５話ドラマ考察 儀堂へのビデオ通話は一香ではない！最終回結末予想! 鈴木亮平 TBS日曜劇場 最新」と題した動画を公開。TBS日曜劇場『リブート』第5話における重要シーン、儀堂歩へのビデオ通話について「相手は幸後一香ではない」という大胆な仮説を展開し、物語の核心に迫る考察を行っている。



投稿者はまず、第5話で儀堂のスマートフォンにかかってきた一香からのビデオ通話に着目。画面に一香の姿が一切映らず、儀堂の呼びかけを無視して一方的に話が進む点に違和感を示した。その上で、第1話で一香が儀堂の声色を完璧に模倣できるアプリを使用していた事実を指摘し、「この通話自体が何者かによる偽装である可能性が高い」と分析している。



また、動画では儀堂と早瀬陸の“入れ替わり”についても詳細な検証が行われた。二人が協力して儀堂麻友を救出に向かう際、どちらが車に残り、どちらが儀堂家へ向かったのかという点だ。投稿者は、助手席から降りる際に「僕が行ってきます」と発した人物が早瀬であり、運転席から「その背中へ急げ」と声をかけたのが儀堂であると推測。これにより、逮捕されたのは本物の儀堂であり、家に向かったのが早瀬であるという見解を示した。



さらに、視聴者からのコメントを交えながら、本物の儀堂を見分けるための「耳を引っ張る合図」や、真北正親がサーモグラフィーのような視覚でリブートを見抜いている可能性についても言及。真北が連行される早瀬（と見せかけた儀堂）を凝視していたシーンを挙げ、警察内部にも合六亘と通じる人物がいるのではないか、あるいは儀堂自身が潜入捜査官として合六の組織に入り込んでいたのではないかという「潜入捜査説」を展開している。



単なるサスペンスの枠を超え、複雑な伏線が張り巡らされた『リブート』。今回の考察動画は、次回の展開を予想する上で重要な視点を提供しており、視聴者がドラマの深層を理解するための良きガイドとなるだろう。