憧れのラグジュアリーホテル併設のパティスリー

恵比寿駅東口から「恵比寿ガーデンプレイス」をつなぐ屋根付き通路「恵比寿スカイウォーク」を約7分歩くと、ヨーロピアンスタイルのラグジュアリーホテル「ウェスティンホテル東京」にたどり着きます。

ホテル1階には、天井高10mのロビーラウンジやレストランもありますが、今回のお目当てはフロア右奥に併設するパティスリー「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」。

レストランに併設されていたペストリーブティックが数年前に独立。ペストリ―シェフがプロデュースしたホテルの看板スイーツや焼き菓子のほか、総料理長オリジナルカレーやスープなども販売しています。

シックな店内のショーケースでキラキラと輝くスイーツたちは、まるで宝石のよう。緻密なおいしさのスイーツは、多くのスイーツ好きから愛されています。

そんな「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」で、ご褒美としておすすめしたいスイーツをたっぷり紹介しちゃいます！

ご褒美CHECK!

パティスリーで販売されているスイーツはテイクアウトのみ。お気に入りの空間でゆっくりと味わいましょう！

「シグネチャーシュークリーム」680円

まずご紹介するのは、パティスリーでも人気の高いシグネチャーアイテム。そのなかでも看板商品として外せないのが、こちらの「シグネチャーシュークリーム」です。

大きなシュー皮の中には、カスタードとホイップクリームを合わせたディロマットクリームがたっぷり！

カスタードの炊き方や生クリームの立て方はパティスリー独自の技法で、食べ進めても飽きがこない仕上がりを目指したのだそう。なめらかで上品な味わいのクリームが口いっぱいに広がり、幸せな気分で包まれます。

たっぷりのクリームに負けないシュー皮は、ザクザクパリパリと食べごたえのある食感。シュー皮は硬いと膨らみにくい傾向にありますが、ザクザク感を叶えながら大きく膨らませる技術に驚きです！

シュークリームは午前中に売り切れることも多いので、早めの来店がおすすめ。

「クラシックショートケーキ」1100円

こちらの「クラシックショートケーキ」は、3層のスポンジに厳選したイチゴをたっぷりサンド。見た目は王道のショートケーキですが、こだわりが詰まっています！

まず、ショートケーキの要でもある生クリームを立てられるのは、選ばれたパティシエだけ。スポンジにクリームを塗るナッペという作業も技術力が必要なので、できる人が限られるのだそう。

スポンジはできるだけやわらかく焼成し、さらにシロップを塗っているのでとろけるような食感に。なめらかな生クリームと合わさって、まるでケーキを飲んでいるかのよう……！

「スペシャル ウェスティン プリン」620円

「スペシャル ウェスティン プリン」は、硬めのクラシックタイプ。ケージフリーの卵と低温殺菌の新鮮な牛乳を贅沢に使用し、和三盆で上品さをプラス。やさしい甘さとバニラの芳醇な香りが楽しめるプリンです。

焼き方にもこだわりが詰まっていて、すが入らないようにじっくりと火を入れているのだそう。時間をかけて焼き上げているからこその、なめらかな舌ざわりが楽しめます。

食べる際は、カップからプリンを外してお皿に出すのがおすすめ。たっぷりのカラメルを絡めて召し上がれ。

「焼きたて 木の実のフィナンシェ」300円

「焼きたて 木の実のフィナンシェ」は、その名の通り焼きたてのフィナンシェ。毎朝11時に店頭に並べられます。一度も凍らせていないフレッシュなバターを贅沢に焦がしバターとして使用し、ピーカンナッツ、くるみ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ、アーモンドの5種類のナッツをトッピング。

焼きたてなので生地がほろっとほどけて、バターの香りが豊かに広がります。少し時間が経ってから食べる場合は、レンジで温めるのがおすすめ。

「果内水晶（パート・ド・フリュイ入り琥珀糖）8個入」3800円

長い年月と手間をかけて生み出された「果内水晶」は、日本の伝統菓子・琥珀糖の中にフランスのゼリー菓子（パート・ド・フリュイ）を閉じ込めた、和と洋のコラボレーション菓子。

シャリシャリとした琥珀糖の小気味いい食感と優しい甘さに加え、フルーツのさわやかな味わいがなんとも幸せな逸品。この食感を実現するのがとても難しく、乾燥させる場所や空調を細かく管理しているのだそうです。

ご褒美CHECK!

厳選された素材だけでなく、作り上げる工程にも経験豊富なパティシエの技術をふんだんに取り入れたスイーツは、味わうほどに価値を感じられるはず。

「スペシャルモンブラン」1100円

「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」には、ほかにも多くのメニューがあります。

人気の高い「スペシャルモンブラン」は、熊本県産の和栗ペーストと甘露煮を贅沢に使用。

中にはディプロマットクリームとホイップクリームが。土台にはラム酒シロップを含ませたスポンジを敷き、すべてのクリームをまとめます。

「ウェスティンフルーツポンチ」1300円

季節のフルーツがバリエーション豊かに楽しめる「フルーツポンチ」は、フルーツポンチの概念が覆る逸品。アールグレイとカルダモンを合わせたシロップでフルーツを漬け込み、ゆっくりと味を染み込ませて仕上げています。

フルーツのフレッシュさを損なわないよう、カットの大きさやシロップの温度にこだわっていて、まるでフルーツサラダを食べているような感覚。フルーツを漬け込んだシロップも絶品で、最後の一滴まで楽しめるスイーツです。

ご褒美CHECK!

ほかにもさまざまなシーズンメニューや、ジェラート＆シャーベット、ベーカリーやチョコレートがあります。今回紹介したスイーツだけでなく、自分だけのご褒美メニューを見つけてみて！

「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」の素敵なスイーツの数々、いかがだったでしょうか。甘いご褒美を味わいに、ぜひ足を運んでみてくださいね。

■ペストリーブティック パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（ぺすとりーぶてぃっく ぱてぃすりー ばい うぇすてぃんほてるとうきょう）

住所：東京都目黒区三田1-4-1 ウェスティンホテル東京 1F

TEL：03-5423-7665

営業時間：10〜20時

定休日：無休

