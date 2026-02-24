Umiosに社名変更のマルハニチロ 次期社長に安田大助氏 池見社長は代表権のある会長に

3月1日に社名を「Umios（ウミオス）」に変更するマルハニチロは、24日開催の取締役会において、4月1日付で代表取締役社長執行役員最高執行責任者（COO）に安田大助取締役専務執行役員が就任する人事を決めた。池見賢社長は代表取締役会長最高経営責任者（CEO）に就く。

新社名への移行および本社移転を経て新たな成長ステージを迎えるにあたり、「挑戦」と「共創」の企業文化醸成、加えて新長期ビジョンおよび中期経営計画で掲げた重点施策の実行を一層加速するため、経営体制を強化する。

池見氏は「20年から社長を務めてきたが、ソリューションカンパニーへと進化するスタートラインとして、今回の人事を決定した」、安田氏は「Umiosグループの持つ強さとグローバルな可能性をさらに加速させる」とのコメントを出した。

【略歴】安田大助氏（やすだ・だいすけ）＝1961年9月2日生まれ。85年4月大洋漁業入社、2014年4月マルハニチロ水産第一部長、20年4月同社執行役員、22年4月同社常務執行役員、25年4月同社専務執行役員（現任）、25年6月同社取締役（同）。神奈川県出身。