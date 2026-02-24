Photo: アンザイ サヤ

ROOMIE 2026年1月7日掲載の記事より転載

蒸籠で作る蒸し野菜っておいしそうだなぁ、と思いつつも、「時間があるときにやろう」と後回しにしていたら、ずいぶんと時が経ってしまいました。

まずは手軽なところから始めてみよう！と調べていたら、山崎実業でぴったりなアイテムを発見したんです。

山崎実業の「蒸し器にもなる保存容器」

山崎実業 「電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー」

それがこちら、2025年3月に発売された「電子レンジ・食洗機対応 ザル付き保存容器 タワー」です。

持ち手がついたシンプルなデザインと、ぬくもりを感じるホワイトがキッチンによく映えます。

「保存容器で蒸し料理ってどういうこと？」と思いますよね。実際に使ってみたら、これがとっても便利だったんです。

山崎実業(Yamazaki) 電子レンジ ・ 食洗機対応 ザル付き 保存容器 ホワイト 1,870円 Amazonで見る PR PR

ザル付きだから下ごしらえもOK

フタを開けると、中にはザルが付いています。

これのおかげで、食材を保存する前に水洗いが可能。

網目のサイズ感がちょうど良いので、落としてしまう心配もなくザブザブと洗えます。

チャチャッと水を切ったら、下準備があっという間に完了しました。

電子レンジで手軽に蒸し料理が完成！

蒸し料理を作る場合は、フタを閉めてから、バルブを持ち上げた状態で電子レンジで加熱します。

本体、フタ、ザルと、全てのパーツが電子レンジに対応しているので、そのまま温められるのがとってもラク！

容器の半分ぐらいの量で、500W 3分30秒温めました。

火傷しないように気をつけながらフタを開けると、もわもわと蒸気が……！

触ってみると、茎までしっかりやわらかい。

ザルのおかげで蒸気が満遍なく対流するので、加熱ムラが気になるものもありませんでした。

しかもバルブを押し込むだけで密閉できるので、保存容器としても優秀なんです。冷蔵庫、冷凍庫での保存にも対応しています。

食べ切れなかった蒸し野菜はもちろん、サラダの下準備やくだものを洗って保存するなど、これひとつで済むので洗いものも減って助かっています。

豆腐の水切りの最適解かも

豆腐の水切りをするちょうどいい容器を探していたのですが、「もしかして……」と思ってトライしてみたところ、豆腐一丁がぴったり入りました。

キレイに洗った容器に水を張って重しにしてみたところ、これまたジャストサイズ。

これまでは豆腐の上に平皿を置いていたのですが、危なっかしくて目が離せず。これなら落ちる心配もなくて安心です！

冷蔵庫で2時間ほど置いてみたところ、しっかり水が切れていました。

クリームチーズのように濃厚で、麻婆豆腐にしたらいつもとひと味ちがうものになり大好評でした。

旬の野菜を手軽に食べられるって幸せだ

新じゃがや春にんじんが出回ってきたので、そちらも蒸していただいています。

スーパーで野菜コーナーをチェックするのが楽しくなりました！

ほっくほくに蒸しあがって、つまむ手が止まりません。

やっぱりいいですね、蒸し野菜！

山崎実業(Yamazaki) 電子レンジ ・ 食洗機対応 ザル付き 保存容器 ホワイト 1,870円 Amazonで見る PR PR

Text and Photo：アンザイ サヤ