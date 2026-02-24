Netflix発の長編アニメ「超かぐや姫！」の公式Xが24日に更新され、関連場所への訪問についてマナーの遵守を呼びかける声明を発表した。

公式Xに「『超かぐや姫！』関連場所への訪問についてのお願い」と題した声明が掲載され、「『超かぐや姫！』を応援いただきありがとうございます。本作品に関連のある場所へご訪問される皆さまに大切なお願いがございます。これらの場所は地域の方々の大切な生活の場になりますので、以下の事項をお守りいただきますようお願い申し上げます」と注意喚起した。

禁止事項および遵守してほしいマナーについて「私有地・学校等への無断立ち入り」「無許可での撮影・配信等プライバシーを侵害する行為」「深夜・早朝の訪問や騒音・迷惑行為」「ゴミのポイ捨て・器物破損」「その他地域の方々の生活や店舗営業に支障をきたす行為」を挙げた。

そして「マナーをお守りいただき、節度ある行動を心よりお願い申し上げます」と呼びかけた。

超かぐや姫！は現代の女子高生・酒寄彩葉が、仮想空間「ツクヨミ」で出会った少女・かぐやと、バーチャルライバーとして夢を追う新感覚のアニメーション。