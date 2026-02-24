23年ぶりに再会した初恋の相手は、殺人事件の容疑者だった――。竹内涼真さん主演のヒューマンラブミステリードラマ『再会〜Silent Truth〜 』（テレビ朝日系、火曜午後９時〜）の第7話が2月24日に放送される。

竹内さんが演じるのは、23年ぶりに《初恋の相手》と再会する刑事・飛奈淳一。淳一は小学６年生の時、仲が良かった同級生３人と共に、《ある事件で使用された拳銃》を小学校の桜の木の下に埋める。誰にも言えない秘密を共有した４人だが、それぞれの人生を歩み、徐々に離れ離れとなっていくが…。

淳一の初恋の相手＝岩本万季子を演じるのは井上真央さん。淳一は、捜査を担当する《殺人事件》で、万季子と再会。彼女は事件の《容疑者》だった――。

原作は横関大さんが江戸川乱歩賞を受賞した小説『再会』。

主題歌は優里さんの『世界が終わりました』。

＊以下、2月24日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

23年前のあの日、殉職警察官と相撃ちになって死んだと思われていた銀行強盗犯を射殺したのは、飛奈淳一（竹内涼真）だった！

淳一の告白に続き、佐久間直人（渡辺大知）からもその瞬間を目撃していたと明かされ、言葉を失う岩本万季子（井上真央）と清原圭介（瀬戸康史）。

ところが、一体なぜ…。

淳一ら同級生４人とともに現場を再検証していた刑事・南良理香子（江口のりこ）は、ここでの会話を他言しないよう釘を刺す。

南良が警察上層部にも報告する気がないことを知り、戸惑う淳一。すると、南良は静かに「あの事件はまだ終わっていないからです」と告げ…。

南良が万季子のもとへ

一方、直人が犯行を自供したスーパー店長殺人事件の捜査は、凶器の拳銃が一向に見つからず難航する。

そんな中、「これから話すことは、２人だけの話にしてもらえますか？」――。

南良はふたたび、事件当夜のアリバイが崩れた万季子のもとへ。



南良の《秘密の訪問》を機に、事態は誰も予期していなかった方向へと急転する！