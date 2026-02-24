いまだ原因の特定至らず…東京スカイツリー2日連続で臨時休業　過去の閉じ込め事案含め調査　今後の営業は今日中に発表へ

22日夜、エレベーターが突然停止し、20人が閉じ込められた「東京スカイツリー」は、2日連続で臨時休業しています。

運営会社は、原因を詳しく調べていますが特定に至っていないということです。

東京スカイツリーは24日も臨時休業になっていて、チケットカウンターでは、主に払い戻しの作業が行われています。

来場者からは、「きのうはもう休業なっていて、今日も朝行きたかったなと思っていた。仕方ない」といった声が聞かれました。

スカイツリーは23日から総点検を行っていますが、緊急停止の原因はまだ分かっていません。

東京スカイツリー広報・大江一彰課長：

すべてが解明できていないところでございますので、原因を究明し安全を確認できるようになりましたら、営業再開という流れになります。

スカイツリーのエレベーターでは、2015年と2017年にも乗客が閉じ込められる事態が発生していて、2017年の際の原因は特定されていないということです。

運営会社は、今回との関連も含め調査を進めています。

25日以降の営業については、状況を見て24日中に発表される見通しです。