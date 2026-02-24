『NHK紅白歌合戦』を盛り上げた5人組ボーカルダンスユニット・M!LKのリーダー・吉田仁人の口から、「就活」「転職」という言葉が！ 佐野勇斗が、「M!LK辞めようとしている？」と真剣な表情でたずねると、吉田は……!?

吉田の「就活や転職しようとしたときに……」という発言に、すぐさま山中柔太朗は「え!?」と反応。吉田に佐野が真剣な表情で、「M!LK辞めようとしている？」とたずねると、曽野舜太も「俺らこれ（M!LK）でやっていく覚悟決めているよ？」と不安げな表情で続いた。

実はこれは、ただの茶番！ 吉田の発言は、M!LKが就職活動で重要なことを疑似体験して、悩める就活生たちを応援するという企画の説明の一部であり、ほかのメンバーは理解したうえでボケて笑いを誘ったのだった。

気を取り直して、「みんなは就活したことないよね？」とたずねた塩粼太智に、「みんなあんまり知らないかもしれんけど俺……」と真面目な顔で切り出したのは曽野だ。「広告業界の就活みたいな」と明かした曽野だが、それは出演したドラマの役柄の話だったため、一瞬驚いたメンバーは大笑いした。

「そんなこと言ったら……」と笑いながら塩粼に指差された佐野は、「何本やっていると思ってんの！」と発言。佐野といえば、俳優として5人の中で最も多く映画やテレビに出演していることでお馴染み。「映画もやっているし、俺1本スペシャルドラマで『就活タイムカプセル』って（主演で）やっているの。めっちゃやっているよ！」と語る佐野に、ほかのメンバーは笑いが止まらなかった。

なお、M!LKメンバーが就活生になりきり、スペシャリストから就活のHow Toを学んだ就活生応援スペシャル企画は、2月17日深夜に放送された彼らのABCテレビ初冠番組『M!LKじゃん！』で行われた。“就活生M!LK”にX上は、「ビシッと決まってるスーツ！ ビジュいいじゃん」「スーツ似合いすぎて滅」「M!LKのスーツ姿爆裂に好き」「わたしなら全員即採用させていただきます」「スーツのCM来たりしないかな？ 広告やドーンと大きな看板が見てみたい！」などと大盛り上がりだった。

『M!LKじゃん！』2月17日放送回では、徹底的な自己分析によって、佐野、曽野、山中の意外な性格が発覚！ 次週2月24日放送回では、塩粼と吉田の驚愕の診断結果が明らかになる……！

