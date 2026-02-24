みたんさんの漫画「ガソリン●●したことありますか」（全4話）が、インスタグラムで合計約1万6000の「いいね」を集めて話題となっています。

子どもを連れてセルフのガソリンスタンドに行ったときのこと。車から降りたいと言う息子をなだめ、1人でガソリンを入れていると悲劇が…という内容で、読者からは「そんなことがあるんだ！」「これは焦る」「私もやったことがあります…」などの声が上がっています。

ヒヤリ体験から学ぶ、子どもを守る安全対策

みたんさんは、インスタグラムとブログ「みたんぶろぐ」でエッセー漫画などを、ウェブサイト「みたんイラストワークス」でイラスト作品を発表しています。みたんさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

みたんさん「『ガソリンスタンドで給油するときには、何が何でも子どもを降ろしちゃだめ！ 子どもに給油をさせてはだめ！』ということを伝えたかったからです。私にとって、セルフ給油は日常の何気ない行動であり、車が大好きなわが子は一時期よく『車から降りて近くで見たい』と騒いでいました。危ないだろうと思って、どんなに泣いても車からは降ろさなかったのですが、今回このようなことが起こって、『子どもが近くにいなくて本当によかった〜！』と思いました。『給油時、こんなことが起こるかもよ…』という意味を含めて、漫画にしました」

Q.いつも使っているガソリンスタンドでの出来事だったのでしょうか。

みたんさん「はい。最寄りのガソリンスタンドですので、現在も使わせていただいております。最近一度だけ、なぜかすぐに給油がストップしてしまうというトラブルがありましたが、店員さんに丁寧にご対応いただき、機械を代えて無事給油できました。機械トラブルって結構あるのだな、と思いました」

Q.これ以降も、給油の際に気を付けていることはありますか。

みたんさん「絶対に子どもを給油時に車から降ろさないこと。また、窓を開けてのぞかせたりすることもやらないようにしています」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

みたんさん「『そんなこともあるんだ！』という驚きのコメントが多かったものの、中には『ノズルの入れ方が浅かったかもしれないのに、自分が悪いと思っていない』というような、ご批判の意見もいただきました。『いつも通り給油していたのに、突然こんなことが起きてビックリ！』という、私の脳内パニックをありのままに描いてしまったので、そのようなご意見をいただいたのかもしれません。この出来事で改めて、『ノズルは奥までしっかり入れよう…！』と心に誓いました」