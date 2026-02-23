自宅のアパートに赤ちゃんの遺体を隠し遺棄したとして緊急逮捕された山形県河北町の３８歳の女は「出産直後の赤ちゃんを隠した」などと話しています。

警察が犯行に至ったいきさつなどの捜査を続けています。

河北町谷地ひな市三丁目の無職の女（３８）は死体遺棄の疑いで今月２０日夜に緊急逮捕されました。

事件は２０日午前９時半ごろ、女が近くの交番を訪れ事件について話したことで発覚しました。

警察が女の自宅のアパートの一室を調べたところ名前や年齢、性別がわからない赤ちゃんの遺体が見つかったということです。

■ビニール袋などに入れて...

調べに対し女は容疑を認めていて、「自宅で出産した直後の赤ちゃんを、ビニール袋などに入れて室内に隠した」という趣旨の話をしているということです。

遺体は腐敗が進んでいて、年齢や性別などもわからない状態だということです。

近隣住民によりますと、女に近所付き合いはほとんどありませんでした。

警察は今後、遺体の司法解剖を行い死因を調べるということです。

また、女が出産した時期や母子手帳の交付状況、医療機関の受診歴や赤ちゃんの父親についても捜査を進め、動機など事件のいきさつを調べる方針です。