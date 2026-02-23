イラストレーターのカミエさんの漫画「この世界は優しさであふれてる」がインスタグラムで5400以上の「いいね」を集めて話題となっています。

SNSで、子どもがいる人に対する厳しい意見をよく目にする昨今。子連れで出かけるのが怖いと思う母でしたが、いざ外に出てみると…という内容で、読者からは「まだまだ世の中、捨てたもんじゃないな！」「私も優しいおばあちゃんを目指します」などの声が上がっています。

予想と違った周囲の“まなざし”

カミエさんは、インスタグラムで作品を発表しています。カミエさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「この世界は優しさであふれてる」を描いたきっかけを教えてください。

カミエさん「子どもと出かけたときに、実際にあった出来事です。本当に気持ちが救われたので、『これは絶対漫画にするぞ』と思いました」

Q.今まで、カミエさんが直接心ない言葉を言われたことはありますか。

カミエさん「私は言われたことはないのですが、ママ友からは『電車でベビーカーが邪魔と言われた』『子どもがしゃべっていただけで、うるさいと怒鳴られた』などは聞いたことがあります」

Q.もし今回のカミエさんと同じような状況の人を見かけたとき、どのようなことをしてあげたいですか。

カミエさん「本当に今回のことがよいきっかけでした。私も周囲で泣いている子どもの泣き声はかわいいと思っているので、同じように『泣いていてもかわいいですね』も伝えたいですし、『何か手伝えることはありますか？』と尋ねたいです」

Q.同じように育児で悩んでいる方々に向けて、メッセージをお願いします。

カミエさん「SNSで見かける意見はほんの一部で、世界は思っているよりみんな優しいです。子連れで外に出るのが怖いと思っている人がいたら、ぜひ外に出てみてほしいです！」

Q.漫画「この世界は優しさであふれてる」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

カミエさん「『泣いている子もかわいいと思っています！』『声は掛けたかったけれど勇気が出なかった』『この漫画を見て、声を掛けたいと思った』などすてきなコメントであふれていました」