「今日好き」瀬川陽菜乃、ショーパンから伸びる圧巻美脚披露「まっすぐで綺麗」「レベチすぎ」の声
【モデルプレス＝2026/02/23】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演している瀬川陽菜乃が2月22日、自身のInstagramを更新。2月6日〜23日まで開催の長崎ランタンフェスティバルを訪れたことを報告し、話題となっている。
【写真】「今日好き」5回参加の現役JK「まっすぐで綺麗」163cmの脚長美スタイル
瀬川は「何枚目がすきー？」「今年も長崎のランタンフェスティバル間に合っていけた」「来年も行けたらいいなーー」とつづり、写真を複数枚投稿。長崎ランタンフェスティバルでの、骸骨柄のTシャツに白黒ボーダーのショートパンツ、黒い厚底ブーツを合わせたコーディネートを披露した。スラリとまっすぐに伸びた美しい脚が際立つスタイルとなっている。
この投稿に「まっすぐで綺麗」「スタイルレベチすぎ」「どの写真も好き」「このシャツ可愛い」「本当に美人」などと反響が集まっている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。瀬川は「プサン編」「ホアヒン編」「卒業編2025inソウル」「夏休み編2025」、現在放送中の「卒業編2026」にも参加している。（modelpress編集部）
◆瀬川陽菜乃、ショーパンから美脚スラリ
◆瀬川陽菜乃の投稿に反響
