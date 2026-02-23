Image: BRIGHT_DIY

この記事は2025年7月22日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

模型やDIYでの塗装でエアブラシを使う際、色変えのたびにノズル洗浄するのって面倒じゃないですか？

そんなストレスを解消してくれるのが、エアブラシとしても使える電動スプレーガン「SPRITZ（スプリッツ）」。画期的なノズル一体型ボトルにより、洗浄無しの瞬時な色替えを実現してくれます。

しかもコードレスだから作業性も抜群で広範囲を塗るのにも活躍。塗装の楽しいところだけを味わえるガジェットが今ならセールも実施中でしたので、詳しく見ていきましょう。

塗装の手間ゼロへ！5秒色替え＆スプレーガン兼エアブラシであなたの創作がレベルUP 【30％OFF】25,880円 詳細をチェック

洗浄不要で瞬間色替えを実現

Image: BRIGHT_DIY

「SPRITZ」で最も便利なポイントが色替えの早さ。一般的なエアブラシはノズル洗浄などが必要でしたが、動画のようにボトル交換だけでOKなんです。

使いたい色の数だけボトルを用意する必要はあるものの、たくさんの色で塗りたいときにはかなり時短できそうですね。

コードレスで作業しやすい

Image: BRIGHT_DIY

もうひとつの特長がコードレスである点。スプレー缶のように縦横無尽に取り扱えるので、小さなフィギュアから自転車や家具といった大きい製品まで快適に塗装作業ができますよ。

繊細な塗り分けにも対応

Image: BRIGHT_DIY

噴霧量は3段階で切り替え可能。本格エアブラシほどの繊細さは出せないかもしれませんが、グラデーションやぼかし塗装もしっかりできるそうですよ。

Image: BRIGHT_DIY

重ね塗りに最適な速乾モードも搭載。クオリティとの調整は必要ですが、サッと塗りたいときには助かりますね。

従来のエアブラシとしても使える

Image: BRIGHT_DIY

「SPRITZ」のユニークな機能がこの一般的なエアブラシとしても使える点。本体がエアコンプレッサーになるので、より細かく塗りたいシーンにも対応できますよ。

最大3時間のパワフルスタミナ

Image: BRIGHT_DIY

バッテリーは取り外しでき、1500mAhの容量で最大3時間の塗装が可能。数時間連続で塗る機会はそうそう無さそうですが、もっと連続で作業したい場合は予備バッテリーを用意すればいいだけなのも便利なポイントですね。

プラモや3Dプリント、DIYで塗装シーンが多い人はぜひ「SPRITZ」で楽しんでみてください。

塗装の手間ゼロへ！5秒色替え＆スプレーガン兼エアブラシであなたの創作がレベルUP 【30％OFF】25,880円 詳細をチェック

＞＞塗装の手間ゼロへ！5秒色替え＆スプレーガン兼エアブラシであなたの創作がレベルUP

Source: CoSTORY PreOrder, YouTube