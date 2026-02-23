歌舞伎俳優の中村獅童（53）が元読者モデルの沙織夫人と再婚して10年の月日が経った。2人の男の子を授かり、獅童は念願だった歌舞伎の舞台で親子共演も果たした。充実した日々を送るなかでも、つねに思いを馳せる相手がいた。

【写真】息子の手をしっかり握る中村獅童。竹内結子さんと中林大樹の結婚前の焼き鳥デートシーンなども

過去に出演したテレビ番組で竹内結子さん（享年40）との間にもうけた息子について、『いずれ彼ら（息子2人）に"君たちのお兄さんにあたる人がいるんだよ"ということをきっちり説明する』と語っていた獅童。酒で家庭と仕事を失った彼は、20年間、ある誓いを持ち続けていた──。

獅童は映画『いま、会いにゆきます』で共演した竹内さんと2005年6月に結婚。同年11月に長男を授かったが、結婚生活はわずか3年でピリオドを打った。スポーツ紙記者が語る。

「結婚の翌年に、獅童さんが飲酒運転と信号無視で書類送検されたことなどが報じられました。育児中だった竹内さんはショックを受け、お酒に溺れる獅童さんと距離をおきました」

だが、一度壊れた夫婦関係を修復することは難しく、1年半の協議を経て離婚が成立。親権は竹内さんが持つこととなった。謹慎を余儀なくされた獅童は、酒が原因で家庭と仕事を失う大きな代償を負った。騒動後の獅童を前出の記者が語る。

「獅童さんはもともとお酒好きで陽気ですが、正義感が強く、理不尽なことには納得できない性格でした。酔うと手が付けられなくなることもありましたが、わずか0歳の息子と離れることになり、家族には大変な想いをさせてしまったと罪悪感を持ち続けていたそうです」

離婚後も定期的に子どもと面会していた獅童は、息子に再婚を相談してもいたという。芸能プロ関係者が語る。

「息子さんは小学生のときに獅童さんが再婚を切り出したら、『パパがいいならいいよ』と、受け入れてくれたそうです。また、ずっとシングルマザーだった竹内も2019年に年下俳優の中林大樹（41）と再婚しましたが、そのときも息子さんは『3人一緒になれば、これから楽しくなるね』と、背中を押してくれたそうです。2024年に出演した『金スマ』では、竹内さんに引き取られた息子さんについて聞かれ、『血が繋がった子どもですから忘れる日は1日もない』と神妙な表情で語っていましたが、テレビを通して息子さんに向けた言葉にも見えました」

竹内さんとの間に生まれた息子は20歳となった。歌舞伎の道へは進まず、現在は大学生活を送っているという。

「離婚後、獅童さんはしばらくの間"禁酒"していました。その後、役作りも兼ねて体重を5キロほど減量したそうです。再婚後に建てた自宅には様々な種類のお酒が置いてあるバールームがあり、嗜むこともあるようです。竹内さんや息子さんへの誓いと、今の家族を大事にしたいという決意から、飲酒の量はほどほどにしているそうです」（同前）

住む場所は違えど、父親として3人の息子を見守り続ける獅童の日々は続く。