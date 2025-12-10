「おやじは自分が廃業して、歌舞伎界を去った人だから、僕が初舞台の時から1回も見たことがない」──歌舞伎俳優の名門・萬屋（旧播磨屋）に生まれた中村獅童（53）。12月9日、獅童は番組『孝太郎＆ちさ子プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見」（テレビ朝日系）に登場し、妻や子供らで暮らす豪邸や、子育ての様子などについて語った。【写真】縦ストライプの白いブラウス姿で夫・中林を見つめる焼き鳥デート時の竹内結子さ