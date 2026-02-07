《彼のことを一日として忘れたことはありません》──かつて雑誌のインタビューでそう語っていた中村獅童（53）。獅童が"彼"と呼ぶのは、前妻・竹内結子さん（享年40）との間にもうけた息子のことだった。竹内さんが亡くなった当時14歳だった息子は、現在20歳となった──。【写真】縦ストライプの白いブラウス姿で夫・中林を見つめる焼き鳥デート時の竹内結子さん。他、冬の装いで街を歩く竹内さんの全身姿など、アザーカットも