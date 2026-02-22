20歳フィギュア女子が「K-POPアイドル」に激変 衣装脱ぎ捨て熱演が話題「韓国全部盛りプロ」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・エキシビションが21日（日本時間22日）に行われ、韓国のイ・ヘインが瞬時の衣装チェンジで観衆を沸かせた。
韓国の20歳は黒の衣装姿で優雅に舞っていたが、途中で羽織っていたものを脱いで、上下セパレートの白の衣装へと変身を遂げた。
黒→白の“180度イメチェン”にネット上のファンも歓喜。
「ヘインちゃんこの衣装かっこいいよね」
「ヘイン帽子邪魔そう それでもあれだけ踊れてるの凄いなあ」
「ヘインちゃん衣装良いな」
「ヘインちゃん韓国の時代劇っぽい衣装だ」
「ヘインの韓国全部盛りプロ」
「ヘインちゃんかわいすぎる助けてください 好きです」
「ヘインちゃんは衣装不思議。民族衣装的な」
「男性の韓服素敵やヘイン」
「ヘインちゃん、韓国時代劇からKPOPアイドルへ、楽しい二部構成」
「ヘインちゃんのお国柄衣装、装備多くてよく滑れるなぁと思うけど好きなので頑張って欲しい」
などの声が上がっていた。ヘインは女子シングルで8位入賞。韓国の次世代を担う存在として期待されている。
（THE ANSWER編集部）