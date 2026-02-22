大和田伸也「水タイプのシール集めてます」ポケモン愛溢れる“じいのシール帳”披露「ギャップがたまらない」「笑顔が可愛すぎ」と話題
【モデルプレス＝2026/02/22】俳優の大和田伸也が2月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身のシール帳を公開し、注目を集めている。
【写真】78歳大御所俳優「ポケモン愛が溢れてる」センス抜群のシール帳
大和田は「水タイプのシール集めてます」「＃じいのシール帳 ＃ぬい活」と添え、写真を投稿。「しんちゃん」と名前の入ったキーホルダーが揺れる透明のシール帳を手に持ち、ぬいぐるみを抱えてほほ笑んでいる。以前からポケットモンスター、ぬいぐるみ好きとして知られており、ギャップ感溢れる姿を披露している。
この投稿には「ギャップがたまらない」「ポケモン愛が溢れてる」「女子高生並みにセンス良くて可愛い」「笑顔が可愛すぎで癒される」「自分の好きな物に真っ直ぐな姿勢が素敵」「こんなおじいちゃんが欲しい」「みずタイプ縛りとは、ガチ勢。すごい」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
