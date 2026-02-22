¡ÖTOKYO DREAM PARK¡ÊÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×½×¹© / ¤«¤é¤ä¤Þ¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤«¤é¤¢¤²¤ÈÆùÌîºÚßÖ¤áÄê¿©¡×¡Ú¤Þ¤È¤áµ»ö¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ï¡¢Î×³¤ÉûÅÔ¿´ÍÌÀÆîÃÏ¶è¤Ë¤ª¤¤¤Æ·úÀß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡¢Ê£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ÖTOKYO DREAM PARK¡ÊÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×¤Î½×¹©¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢»Ü¼ç¤È¤·¤Æ½×¹©¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ÖTOKYO DREAM PARK¡×¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤Î¸»Àô¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Á´¼ÒÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥Æ¥£ÀïÎ¬¤ÎÃæ³Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÅìµþ¡¦ÍÌÀ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¤È¤ó¤«¤ÄÀì⾨Å¹¡Ö¤«¤Ä¤ä¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¡¼¥¯¥é¥ó¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î⼦²ñ¼Ò¡¢¥¨¥Ð¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2⽉20⽇(¶â)¤è¤ê¹ñÆâ¤Î¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤«¤é¤¢¤²¤ÈÆùÌîºÚßÖ¤áÄê¿©¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¡£
¢£7ÃÊ³¬¹â¤µÄ´À°¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¥È¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡ªºî¶È¶õ´Ö¤ò¼«ºß¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢7ÃÊ³¬¹â¤µÄ´À°¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¥È¥ì¥¤ÅëºÜ¤Çºî¶È¶õ´Ö¤ò¼«ºß¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡Ö100-DESKF047BK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡×¡Ö100-DESKF047W¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×¤ò2¿§ÄÉ²Ã¤·¤¿¡£¥·¥ó¥×¥ë¥Ç¥¹¥¯¤ä¥ï¡¼¥¯¥Ç¥¹¥¯¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¼ê·Ú¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¡£ÉýÌó60cm¡ß±ü¹Ô32cm¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â¸úÎ¨Åª¤Ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥Ç¥¹¥¯¤Î²£¤ä¸åÊý¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ì¤Ð¡¢ºî¶ÈÆ°Àþ¤òÊø¤µ¤º¤Ë¼ýÇ¼ÎÏ¤Èºî¶È¸úÎ¨¤òÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¡£
¢£¼çÌòµé¤ª¤«¤º¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¦¡ª¤«¤é¤ä¤Þ¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤«¤é¤¢¤²¤ÈÆùÌîºÚßÖ¤áÄê¿©¡×
¢£Ê£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ª¡ÖTOKYO DREAM PARK¡ÊÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×½×¹©
¢£2026Ç¯4·î14ÆüÈ¯Çä·èÄê¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯ V6¡Ù
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯ V6¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤ò2026Ç¯4·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë·èÄê¤·¡¢2026Ç¯2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡ÖVOCALOID6 Editor¡×¤òÆ±º¤·¤¿¡Ò¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥¯¡Ó¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¤Î½êÍ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ò¥Ü¥¤¥¹¥Ð¥ó¥¯¡Ó¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÅ¸³«¡£¤¤¤º¤ì¤Î·ÁÂÖ¤â²Î¾§¥Ñ¡¼¥È°Ê³°¤Î²»³ÚÀ©ºî¤ËÉ¬Í×¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä²»¸»¤òÆ±º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤¹¤°¤½¤ÎÆü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ê²»³ÚÀ©ºî¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢£Î¾ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤ÆÈèÏ«¤ò·Ú¸º¡ª¥¯¥é¥ó¥×¼°¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Î¾ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤ÆÈèÏ«¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥ó¥×¼°¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È¡Ö100-TOK008BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£¼èÉÕ¤±¹©¶ñ¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¥¯¥é¥ó¥×¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸ÇÄê¤¹¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀßÃÖ¤â¼è¤ê³°¤·¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£¥ì¥¤¥¢¥¦¥ÈÊÑ¹¹¤¬Â¿¤¤¿¦¾ì¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹´Ä¶¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£Éª¤ò¼«Á³¤ËÃÖ¤±¤ë°ÌÃÖ¤Ë»Ù¤¨¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ª¤äÉª¤¬¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÁàºî»þ¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê»ÑÀª¤òÍÞ¤¨¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÊÝ¤Æ¤ë¡£
¢£7ÃÊ³¬¹â¤µÄ´À°¤È¥±¡¼¥Ö¥ë¥È¥ì¥¤¤òÅëºÜ¡ªºî¶È¶õ´Ö¤ò¼«ºß¤Ë³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¥µ¥Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¢£¼çÌòµé¤ª¤«¤º¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¦¡ª¤«¤é¤ä¤Þ¡Ö¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤«¤é¤¢¤²¤ÈÆùÌîºÚßÖ¤áÄê¿©¡×
¢£Ê£¹ç·¿¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡ª¡ÖTOKYO DREAM PARK¡ÊÅìµþ¥É¥ê¡¼¥à¥Ñ¡¼¥¯¡Ë¡×½×¹©
¢£2026Ç¯4·î14ÆüÈ¯Çä·èÄê¡¢ËÜÆü¤è¤êÍ½Ìó¼õÉÕ³«»Ï¡ª²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡Ø½é²»¥ß¥¯ V6¡Ù
¢£Î¾ÏÓ¤ò»Ù¤¨¤ÆÈèÏ«¤ò·Ú¸º¡ª¥¯¥é¥ó¥×¼°¥ê¥¹¥È¥ì¥¹¥È
