「テストの内容は最悪」バーレーン最終日を“6周”で終了　山積する課題に英メディアも悲観「成功は遠のいている」

アストンマーティンの進路は前途多難だ(C)Getty Images

アストンマーティンはプレシーズンテストで最後までトラブル続きだった。現地時間2月18日から3日間行われた2度目のバーレーンテストでも様々な問題に直面し、満足に周回を重ねられず日程を消化。大きな不安を残しながらシーズン開幕へと向かう。

【関連記事】F1バーレーンテストで“差”が浮き彫りに マクラーレン快走、メルセデス最速、アストンマーティンは苦しい船出

バーレーンでは2日目までにマシントラブルによるコースアウトや、エンジンの不具合などの対応に追われた。さらに最終日でもバッテリーに問題が生じ、ドライブを担当したランス・ストロールは僅か6周を走ったのみ。トラブル対応のため、早々にテスト最終日を切り上げる形となった。

他チームよりも大きく後れをとっている感が否めないチームの現状には、英メディア『GPFANS』も悲観的な見解を示している。現地時間2月21日配信の記事の中で、「F1デザイン界のレジェンドであるエイドリアン・ニューウェイを迎え入れたにもかかわらず、アストンマーティンの成功へのタイムラインは短縮されるどころか、むしろ遠のいているように見える」などと指摘する。

さらに、「当初、ニューウェイはマネージング・テクニカル・パートナーとして招へいされたものの、現在はチームの技術面を統括するだけでなく、チーム代表としての役割も担い両立という難題に挑んでいる」と説きながら、現在のチーム状況を踏まえ、「これまでのキャリアで25回のタイトル獲得に関わってきた英国人エンジニアだが、アストンマーティンでの初のプレシーズンテストは最悪の内容となった」と断じている。