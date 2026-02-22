IKEAでなぜか一目ぼれしたカバのぬいぐるみ。不思議に思うもその理由は至極当然のものでした…！まさかの理由が判明した瞬間に大きな反響が集まっており、話題の投稿には「兄弟みたい」「めちゃ可愛い♡」「フォルムが一緒！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：IKEAでなぜか一目惚れした『カバのぬいぐるみ』→まさかの『理由』が判明した瞬間】

なぜか一目ぼれしたカバのぬいぐるみ

Threadsアカウント「Shinobu Goto」の投稿者さんが、家具量販店「IKEA」を訪れたときのこと。ふと視界に飛び込んできた、ぽてんとしたフォルムが愛らしい『カバのぬいぐるみ』になぜか心を奪われてしまったそう。

特別に珍しいデザインというわけでもないのに…気づけばカートに入れそのまま購入。不思議に思いながらも自宅に帰り、愛犬のフレンチブルドッグ「ジーナ」ちゃんの横に何気なくぬいぐるみを置いてみると、『そうか…！』投稿者さんは思わずにやけてしまったといいます。

まさかの理由に納得♡

カバのぬいぐるみはジーナちゃんと驚くほどそっくりだったのだとか…！まさかの理由が判明した瞬間、すべてが腑に落ちたそうです。

並べてみると、もはや「どっちがどっち？」と混乱するほどシンクロしているジーナちゃんとぬいぐるみ。毎日見ているジーナちゃんのフォルムや表情が、知らず知らずのうちに心の基準になっていた投稿者さん。一目惚れの正体は、既視感だったのでしょう。偶然のようで必然だった出会いには思わず頬が緩んでしまいますね。

この投稿には「わんこが2匹いるかと思った…！」「どっちがぬいぐるみ？？」「たまらないアングルですね♡」などの混乱しながらも微笑ましいコメントが寄せられました。

気持ちよさそうに寝ている場所は…！？

ご飯食べてお散歩に行ったら二度寝を満喫…スローライフな毎日を過ごすジーナちゃんのお昼寝の姿もご紹介！柔らかな日差しが差し込む窓辺でぐっすり…本日も気持ちよく寝ている様子のジーナちゃん。

しかしよく見るとジーナちゃんが眠っているのはトイレトレーの上。微妙な段差が絶対に寝にくいはずですが、当のジーナちゃんはすやすやと夢の中だったそう。投稿者さんが近づくとトロ～ンと寝ぼけ眼で見つめてきたといいます。

何気ない日常の一コマも、愛おしい愛犬なら特別な瞬間に。穏やかで優しい時間を切り取ったワンシーンに、多くの人が癒されたのでした。

Threadsアカウント「Shinobu Goto」には、ジーナちゃんと投稿者さん一家の愛あふれる日々が紹介されています。クスッと微笑ましい日常に癒されてくださいね♪

