½é¥Ç¡¼¥È¤Ë¡È¤Û¤Ü¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¡É¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦40ÂåÌ¤º§½÷À¡£¤½¤Î¶ì¤·¤¤¶»¤ÎÆâ¤È¤Ï¡Ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç3000¿Í°Ê¾å¤ÎÃË½÷¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Îø°¦¡¦º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£È±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
40Âå¤ÇÁêÃÌ¤ËÍè¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤Ç¡¢40Âå¤ÇÌ¤º§¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Ìó3³ä¡¢½÷À¤¬Ìó2³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡Ê2020Ç¯¹ñÀªÄ´ºº¡¢Ì¤º§¡á·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¡Ë¡£º§³è¤¬Ä¹´ü²½¤·¤ÆÈèÊÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡½°Ê¾å¤Î¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾õ¶·¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤ª¸«¹ç¤¤¤ÇÃÇ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿40Âå½÷À¤Î¾ì¹ç
¤Þ¤º¤Ï¡¢¹¬»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦40ÂåÈ¾¤Ð¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ò¤·¤¿»þ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹¬»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¤ª¸«¹ç¤¤¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤Ë¾¯¤·ÃÙ¤ì¤ÆÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤ËÁê¼ê¤Î¿Í¤é¤·¤ÃËÀ¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥¦¥¸¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Ï¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤Ç¹¬»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¸«¹ç¤¤¼«ÂÎ¤ÏÆÃ¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁª¤ê¹¥¤ß¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¡¢YES¤ÎÊÖ»ö¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤ÏÁê¼ê¤«¤é¤Î¤ªÃÇ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¸åÆü¡¢¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥¹¥«¡¼¥È¤òÍú¤¤¤¿¡¢¤¤ì¤¤¤á¤ÊÉþÁõ¡£¤Ç¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ñ¤Ã¤¿Æü¤ÎÉþÁõ¤Ï¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¿äÂ¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¼Ì¿¿¤ÈÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ï·è¤·¤Æ¼êÈ´¤¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Áê¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¼«Ê¬¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡ÈýÌÓ¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Î¥á¥¤¥¯
º§³è¤Ç½÷À¤¬ÃÇ¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤È¼ÂÊª¤Î°õ¾Ý¤¬°ã¤¦¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹¬»Ò¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅÉ¤ê¡¢Èý¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ëÄøÅÙ¡£ÈýÌÓ¤â¤ä¤ä»þÂå¤ò´¶¤¸¤ë·Á¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥¯¤ä¸ý¹È¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¸«¹ç¤¤ÅöÆü¤â¡¢º£¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡¢¤ÈËÜ¿Í¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¹¬»Ò¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤¬Âç¤¤¯¡¢´éÎ©¤Á¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ä«¤Î¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤Ï10Ê¬¤Û¤É¡£¥Á¡¼¥¯¤ä¥³¥ó¥·¡¼¥é¡¼¡¢¸ý¹È¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Ï»È¤ï¤º¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤È¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÈýÌÓ¤òÉÁ¤¯¤À¤±¤Ç´°À®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º§³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÆ»Ñ¤¬¿Íµ¤¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹¬»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÆ¬¤Ç¤Ï¤¦¤Ã¤¹¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼ÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¢¡½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿20Âå
¹¬»Ò¤µ¤ó¤Ï20Âå¤Îº¢¡¢¿¦¾ì¤Ç¡Ö³°¸«¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡Ö½÷¤Ç¤·¤ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê20Ç¯Á°¤Ï¤³¤ó¤Ê¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¡É¤¬Ê¿µ¤¤Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡Ë¡£Åö»þ¤Î¥á¥¤¥¯»þ´Ö¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤ï¤æ¤ë½¢¿¦É¹²Ï´üÀ¤Âå¤Î¹¬»Ò¤µ¤ó¡¢20Âå¤Îº¢¤ÏÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÀÕÇ¤¤À¤±¤¬½Å¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿¦¾ì¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤ë¤³¤È¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤¹¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
½é¤á¤ÆÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤±¤¿¤Î¤Ï30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£30ÂåÈ¾¤Ð¤Çº§³è¤ò»Ï¤á¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥á¥¤¥¯¤â¸«Ä¾¤·¡¢20Âå¤Îº¢¤è¤ê¤Ï»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦¿´¤òºï¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
º§³èÎò¤ÏÄ¹¤¤¤±¤ì¤É¡¢³èÆ°¥Ú¡¼¥¹¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï·î¤Ë1²ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÄøÅÙ¡£
¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢20Ê¬¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤¤¤Æ¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼ã¤¤º¢¤Ïº£¤è¤êº§³è¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤â¤¦¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÍ¥Àè½ç°Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
