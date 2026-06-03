32ºÐ¤Î¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢²áµî¤ËÊÌ¤ì¤òÁª¤ó¤ÀÃËÀ­¤¬ÊÌ¤Î27ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Èº§ÌóÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥Õ¥Ã¤¿¿Í¤ÎºÆÅÐ¾ì¤Ë¸½Ìò¥¢¥Ê¤¬¹æµã6·î2Æü¡¢ABEMA¡Ø»þ·×¤¸¤«¤±¤Î¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡Ù¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢º§³è½é¿´¼Ô¤ÎÈþ½÷3¿Í¤¬30Æü¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë·ëº§¼°¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¿¶ÑÇ¯¼ý2000Ëü±ßÄ¶¤¨¤Î¡È¥Ï¥¤¥¹¤ÚÃËÀ­¡É30¿Í¤ÎÃæ¤«¤é·ëº§Áê¼ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤º§³è¥×¥í¥°¥é¥à¤ò