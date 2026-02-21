Á´Ä¹5mÄ¶¤¨¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö3Îó¡È7¿Í¾è¤ê¡ÉËÜ³ÊSUV¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª »Ë¾å½é¡Ö»Â¿·¥Ü¥Ç¥£¡×ºÎÍÑ¤Î¡ÈÄ¶¡¦ÀÅ²»¡É4WD¤Ë¡ª »ÔÈÎ²½¤â´üÂÔÂç¤Ê¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Se¡È¥³¥ó¥»¥×¥È¡É¡×¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÂ´¶È!? »Â¿·¥Ü¥Ç¥£¤Î¡ÖÅÅÆ°¥é¥ó¥¯¥ë¡×¤È¤Ï
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ÔÈÎ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ê°ÕÍßÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤¬À¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Se ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Se¡Ë¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¸å¼Ô¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°ìÂæ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¡Ö3Îó¡È7¿Í¾è¤ê¡ÉËÜ³ÊSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢1951Ç¯¤ÎÃÂÀ¸°ÊÍè¡¢¿®ÍêÀ¡¦ÂÑµ×À¡¦°Ï©ÁöÇËÀ¤òÉð´ï¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÎ¦¤Î²¦¼Ô¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Îº¬´´¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Se¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤òÊ¤¤¹¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡§ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿3Îó¥·¡¼¥ÈSUV¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤³¤È¡£
¡¡BEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹â¤¤ÀÅ½ÍÀ¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¯¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤·¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î²÷Å¬À¤ä¾å¼Á´¶¤òÄÉµá¤¹¤ë¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤¡ÈÅÔ²ñÇÉ¥é¥ó¥¯¥ë¡É¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Se¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥¿¥Õ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢Î®Îï¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óÈ¢·¿¤ÎÎÏ¶¯¤¤¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Ê¤É¡¢¥é¥ó¥¯¥ë¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢Á´ÂÎ¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Ç¶áÌ¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¡¼¥É¤Ç¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥è¥¿¼«¿È¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¹â¤¤¾å¼Á´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹5150mm¡ßÁ´Éý1990mm¡ßÁ´¹â1705mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3050mm¡£
¡¡¸½¹Ô¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡×¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLX¡×¤ò¤âÎ¿¤°Æ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤Ç¡¢¼¼Æâ¤ÏÀ¤³¦Åª¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤3Îó¥·¡¼¥È¡¦7¿Í¾è¤ê¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òºÎÍÑ¡£BEV¤ÎÀÅ½ÍÀ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¹½Â¤¤ÎºÎÍÑ¤Ï¡¢BEV²½¤ËÈ¼¤¦½ÅÎÌÁý¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Äã½Å¿´²½¤È¹â¹äÀ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁªÂò¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤Ï°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ì¤ë¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤òÁÀ¤¤¡¢¥é¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤ÏÅÅÆ°¼ÖÆÃÍ¤ÎåÌÌ©¤Ê¥È¥ë¥¯À©¸æ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÁöÇËÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½Åö»þ¡¢¤³¤Î¡È¥â¥Î¥³¥Ã¥¯¤Î¥é¥ó¥¯¥ë¡É¤ÏÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÁÅý¤«¤é¤ÎÂçÃÀ¤ÊÅ¾´¹¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÉáÃÊ»È¤¤¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥ó¥¯¥ë¤À¡×¡ÖÅÔ²ñÇÉ¤È¤·¤Æ¤¼¤ÒÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¤ò´¿·Þ¤¹¤ëÀ¼¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡2026Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Se¤Î»ÔÈÎ²½¤Ë´Ø¤·¡¢¥È¥è¥¿¤«¤é¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼Se¤¬¼¨º¶¤¹¤ë¡Ö¥â¥Î¥³¥Ã¥¯BEV¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö70¡×¤ä¡Ö250¡¿300¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸ÜµÒÁØ¤ò³«Âó¤·¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤¡¢À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥é¥ó¥¯¥ë¤Î»×ÁÛ¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ì¤Íè¤òÀê¤¦½ÅÍ×¤Ê°ìÂæ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£