¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤ì¤Ê¡Ø¼«ÌÇ¤¹¤ëÊÆÃæ¡Ù¡ÊSB¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÂæÏÑ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨
Ãæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ËÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ç¸¢¤ÏÉÔ²ÄÊ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÍ£°ì¤Î¹çË¡Åª¤ÊÀ¯ÉÜ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¡£
¤³¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ç¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÊ¬Î¥¡×¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉðÎÏ¹Ô»È¤Î¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÃæ¹ñ¤Ï¡¢1971Ç¯¤ÎÂè2758¹æ¹ñÏ¢Áí²ñ·èµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÏ¢¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¤ÎÂåÉ½¸¢¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂæÏÑ¡ÊÃæ²ÚÌ±¹ñÀ¯ÉÜ¡Ë¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¡ÊÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¸¶Â§¤ÏÉý¹¤¯¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼«¤é¤Î¼çÄ¥¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç·öÅÁ(¤±¤ó¤Ç¤ó)¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤ÎÎ©¾ì¤òË¡Åª¤Ë¼¨¤¹¤¿¤á¡¢2005Ç¯¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁ´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈ¿Ê¬Îö¹ñ²ÈË¡¤ò²Ä·è¤·¡¢¼«¤é¤ÎÂæÏÑ¤ÎÃÏ°Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¹Å¤ÊÎ©¾ì¤òÀµ¼°¤ËÄê¤á¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤ÏÂæÏÑ¤ÎÊ¬Î¥¤Ë¡ÖÈ¿ÂÐ¤·¡¢ÍÞ»ß¤¹¤ë¡×¤Èµ¬Äê¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï²¼¤Ç¤Ï¡ÖÈóÊ¿ÏÂÅª¼êÃÊ¡×¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤ëÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£ÉðÎÏ¹Ô»È¤ò·èÃÇ¤¹¤ë3¤Ä¤Î¾ò·ï
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Âè8¾ò¤Ç¡¢ËÌµþ¤¬ÉðÎÏ¹Ô»È¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÂæÏÑ¤¬Àµ¼°¤ËÆÈÎ©¤òÀë¸À¤Þ¤¿¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¢ÂæÏÑ¤ÎÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÊ¬Î¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÂç¤Ê»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢£Ê¿ÏÂÅªÅý°ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¹¤Ù¤Æ¿Ô¤¤¿¾ì¹ç¤Î3¤Ä¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤»¤ÐÈ¯Æ°¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÈ¯Æ°¾ò·ï¤ÎÉ½¸½¤Ï°Õ¿ÞÅª¤ËÛ£Ëæ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½ÅÂç¤Ê»ö·ï¡×¤ä¡ÖÊ¿ÏÂÅªÅý°ì¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ï¼ç´ÑÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¹ÈÏ¤ÊºÛÎÌ¸¢¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£È¿Ê¬Îö¹ñ²ÈË¡¤ÏËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼ç´ÑÅª¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤¬±Êµ×Åª¤ÊÊ¬Î¥ÆÈÎ©¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÂæÏÑ¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡Åªº¬µò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñÅö¶É¤Ï¤³¤ÎË¡Î§¤òÉÑÈË¤Ë°úÍÑ¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©ÇÉ¤ÎÆ°¤¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢2022Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Î²¦µ£(¤ª¤¦¤)³°¸òÉôÄ¹¤Ï¡¢È¿Ê¬Îö¹ñ²ÈË¡¤Ë¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë°ãÈ¿¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡×¡¢ËÌµþ¤Ïí´í°(¤Á¤å¤¦¤Á¤ç)¤Ê¤¯¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¢£Ãæ¹ñ¤¬¡Ö¼ç´ÑÅª¤Ë¡×¾õ¶·È½ÃÇ¤¹¤ë
È¿Ê¬Îö¹ñ²ÈË¡¤Î´Î(¤¤â)¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¹ñºÝË¡¤ä¾òÌó¤È¤¤¤Ã¤¿Îà(¤¿¤°¤¤)¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÆâË¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¹ñÆâË¡¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÏÆâÀ¯ÌäÂê¤Ç¤¢¤ê¡¢¾õ¶·²¼¤Ç¤ÏÉðÎÏ¹Ô»È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë2025Ç¯¤Ï¤³¤ÎË¡¤ÎÀ®Î©¡¦»Ü¹Ô20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºÂÃÌ²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ìä³ÚºÝ(¤Á¤ç¤¦¤é¤¯¤µ¤¤)Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¾ïÌ³°Ñ°÷Ä¹¤¬¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢´è¸Ç¤ÊÂæÏÑÆÈÎ©Ê¬»Ò¤òÄÌÊó¤¹¤ëÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤ÈÀìÍÑ¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ç¤âÄÌÊó¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂæÏÑ¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«
¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1979Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤¬³°¸ò´Ø·¸¤òÃæ²ÚÌ±¹ñ¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤«¤éÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿ºÝ¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×À¯ºö¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢Àè¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤Î¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÌ¤²ò·è¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£ÊÆ¹ñÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÂ¦¤âÂæÏÑ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°ìÊýÅª¤ËÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë²ò·è¤âÂæÏÑ¤Î½»Ì±¤ÎÆ±°Õ¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ç¸¢¤òÇ§¤á¤º¡¢ÂæÏÑ¤Î°ìÊýÅª¤ÊÆÈÎ©Àë¸À¤â»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÎ©¾ì¤òË¡Åª¤ËÎ¢¤Å¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆ¹ñµÄ²ñ¤Ï1979Ç¯¤ËÂæÏÑ¤È¤Î³°¸ò´Ø·¸¤òÃÇÀä¤·¤¿¸å¡¢ÂæÏÑ´Ø·¸Ë¡¡ÊTaiwan Relations Act¡ÌTRA¡Í¡Ë¤òÀ©Äê¤·¤¿¡£
Æ±Ë¡¤ÏÊÆ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤ÎÈó¸ø¼°¤Ê¤¬¤é¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢TRA¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ê¿ÏÂÅª¤Ê¼êÃÊ°Ê³°¤ÎÊýË¡¤ÇÂæÏÑ¤Î¾Íè¤ò·èÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë»î¤ß¤â¡¢ÃÏ°èÊ¿ÏÂ¤ò¶¼¤«¤¹¡Ö½ÅÂç¤Ê·üÇ°¡×¤È¤ß¤Ê¤¹¤³¤È¤òÊÆ¹ñ¤¬ÌÀ³Î²½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£
ÊÆ¹ñ¤ÈÂæÏÑ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢TRA¤Ë¤è¤êÊÆ¹ñµÄ²ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂæÏÑ¤ËËÉ±ÒÍÑ¤ÎÉð´ï¤òÄó¶¡¤·¡¢ÂæÏÑ¤Î½»Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊÆ·³¤ÎÇ½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÀ¯ºö¤òµÁÌ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Î¼«±Ò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎË¡ÅªÏÈÁÈ¤ß¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¿¯Î¬¤ÏÍÆÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÂæÏÑÍ»ö¤ÇÊÆ·³¤¬½ÐÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡©
°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂÐÃæ³°¸ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ·³¤¬ÂæÏÑ¤òÄ¾ÀÜËÉ±Ò¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¿ÞÅª¤ËÛ£Ëæ¤ÊÂÖÅÙ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÀ¯ºö¤Ï¡ÖÀïÎ¬ÅªÛ£Ëæ¤µ¡×¡Êstrategic ambiguity¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÀ¤¤¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ÂæÏÑ¤òÍ»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ·³»öÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹¶·â¤ÈÂæÏÑ¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°¤ÎÎ¾Êý¤òÍÞ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¹â´±¤¬¡¢»þ¤Ë¤ÏÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤â¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ë¤è¤ê¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ¤Ø¤ÎÉð´ïÈÎÇä¤È·³»ö¶¨ÎÏ¤Î³ÈÂç¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö°ì¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤ÎÃÊ³¬Åª¤ÊÀÚ¤êÊø¤·¤ËÅù¤·¤¤¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÊÆÃæ´Ö¤Ï´í¸±¤Ê¹ËÅÏ¤ê¤Î¾õ¶·
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÊÆÃæ¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëË¡Åª¡¦³°¸òÅªÏÈÁÈ¤ß¤¬¡¢´í¸±¤Ê¹ËÅÏ¤ê¤Î¾õ¶·¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤ÎÊ¬Î¥ÆÈÎ©ÀªÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉðÎÏ¹Ô»È¤Î¼ç¸¢Åª¸¢Íø¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤Î¾Íè¤ÏÊ¿ÏÂÅª¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢ÂæÏÑ¤ÎËÉ±Ò¤ò»Ù±ç¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¤Û¤Î¤á¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ËÆâºß¤¹¤ë¶ÛÄ¥¤ÈÛ£Ëæ¤µ¤Ï¡¢ÊÆÃæÁê¸ß¤ÎÉÔ¿®´¶¤òÀú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆÃæÁÐÊý¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¼«¹ñ¤ËÍÍø¤Ê¤è¤¦¤Ë¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁê¸ß¤Ëµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï¤É¤¦¤«¡£
¢£ÆüËÜ¤Ï¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤«
ÆüËÜ¤Ï¡¢ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤Î²áÄø¤ÇÈ¯½Ð¤µ¤ì¤¿1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÊÂæÏÑ¤¬Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔ²ÄÊ¬¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¡ËÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤ò½½Ê¬Íý²ò¤·¡¢Âº½Å¡×¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Î¼çÄ¥¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÍý²ò¡¢Âº½Å¡×¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤ò»Ù»ý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤ËÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÃóÆüÃæ¹ñÂç»È´Û¤äÃæ¹ñ³°¸òÉô¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¼çÄ¥¤Ï¤½¤â¤½¤â¸í¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÃÏÀ¯³ØÅªÂç»´»ö¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÌäÂê¤Ë¤Ï²ò·è¤ÎÆ»¶Ú¤¬¸«¤¤¤À¤·¤Å¤é¤¯¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤â³¨¶õ»ö¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
ÂæÏÑ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç²È¤¬º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ç¾×ÆÍ¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸øÁ³¤È·Ù¹ð¤¹¤ë²Ð¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç÷¤êÍè¤ë´íµ¡¤ÎÃû¸õ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¤Î¶¯²½¡¢2027Ç¯¤òÀïÁè¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÇ¯¤È¤·¤ÆÌÀ¼¨¤¹¤ë¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¡¢¹â¤Þ¤ëÉÔ¿®´¶¤Ï¡¢´í¸±¤Ê¶ÉÌÌ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ÂæÏÑÀïÁè¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´íµ¡¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÌÀ¤ÊÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÏÀ¯³ØÅªÂç»´»ö¤ò²óÈò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ¹ñ¤È¤½¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ï¡¢ËÌµþ¤¬¿¯Î¬¤ÎÍÆ°×¤Êµ¡²ñ¤ò¸«¤¤¤À¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢·³»öÅªÍÞ»ßÎÏ¤ò¶¯²½¤·Â³¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ë°ìÊýÅª¤ÊÉðÎÏ¹Ô»È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍ»Ö¹ñ¤Î·³»öÅªÂ¨±þÀ¡¦Áê¸ß±¿ÍÑÀ¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£ÂæÏÑ¤ÎËÉ±Ò¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÁ°ÊýÅ¸³«¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î»ØÆ³Éô¤ËÀïÁè¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¹¤®¤ë¤ÈÀâÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ËÌµþ¤È¤ÎÌÀ³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤È´íµ¡´ÉÍý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤âÆ±ÍÍ¤Ë½ÅÍ×¤À¡£ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¾õ¶·¤òÌÀ³Î²½¤·¤¿¤ê´ËÏÂ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼êÎ©¤Æ¤òÂÇ¤Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¼êÃÊ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¸í»»¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
·³»ö¥Û¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤ÎºÆÀßÃÖ¡¢³¤¾å¡¦¹Ò¶õ°ÂÁ´¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐÏÃ¤Î¼Â»Ü¡¢Áê¸ß¤Î¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¤Ï¡¢¶öÁ³¤Î²Ð¼ï¤¬ÀïÁè¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÄã¸º¤¹¤ë¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤ÈËÌµþ¤Ï¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë·³»ö´Ö¤ÎÂÐÏÃ¤ò°ìÉôºÆ³«¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¹Ö¤¸¤¿¤¬¡¢À¯¼£Åª¤ÊËà»¤¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤Ù¤¤À¡£
¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢°ìÊý¤ÎÂ¦¤¬¤â¤¦°ìÊý¤ÎÄÌ¾ï¤ÎÆ°¤¤òÃ×Ì¿Åª¤Ê¶¼°Ò¤È¸í¤Ã¤Æ²ò¼á¤¹¤ë¤Î¤òËÉ¤°¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±½ã¤Ê·³»öÎÏ¤Ë¤è¤ëÍÞ»ßÎÏ¤òÊä´°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¢£¡Ö»þ´Ö²Ô¤®¡×¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÂæÏÑÊ¶Áè¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤³¤³¿ô½½Ç¯¤ÇºÇ¤â¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â·è¤·¤ÆÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£º£¸å¿ôÇ¯´Ö¤Ï¡¢ÍÞ»ßÎÏ¤È³°¸ò¤ÎÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£Î¾Â¦¤¬Ä©È¯¤òÈò¤±¡¢ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤Ê¤·¤Ë¶¦Â¸¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ä¾¶á¤Î´íµ¡¤Ï²óÈò¤µ¤ì¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ò·èºö¤òÌÏº÷¤¹¤ë»þ´Ö¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ëÀïÁè¤Ë´Ø¤¹¤ë·ëÏÀ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÅÙÊÆÃæÁÐÊý¤ò´¬¤¹þ¤àÀïÁè¤¬È¯À¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï´ØÍ¿¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇËÌÇÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦·ÐºÑ¤ÈÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Î¹ñÌ±À¸³è¤òº®Íð¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÊÆÃæ¤¬¼«ÌÇ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¤¬¼è¤ê¤¦¤ë³°¸òÅªÀïÎ¬¤È¤Ï
¤½¤Î·ëËö¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢½¸ÃæÅª¤Ê³°¸òÅª´ØÍ¿¡¢¿µ½Å¤Ê·³»ö¥·¥°¥Ê¥ê¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Î3¼Ô¤«¤é°ìÄê¤Î¼«À©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¾õ¶·¤Ïº¹¤·Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÌÀ¤Ê³°¸ò¤¬Í¥°Ì¤Ç¤¢¤ì¤ÐÀïÁè¤ÏÉÔ²ÄÈò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¶ËÃ¼¤Ê¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤ËÂ§¤Ã¤¿¤À¤±¤Î¡¢³°¸òÅªÀïÎ¬¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤·³»öÅªÍÞ»ßÎÏ¤Î¸þ¾å¤Ï¡¢°ìÄê¤ÎÊ¶ÁèÍÞ»ß¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢¤½¤ìÃ±ÂÎ¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊÆÃæÂæ¤Î3¥¢¥¯¥¿¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌò³ä¤¬¤µ¤é¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ÎÍÞ»ßÎÏ¤È³°¸ò¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤È¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅö»ö¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÌµËÅ¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¼«À©¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
µæ¶ËÅª¤ËÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤ÎÍø±×¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÎÀïÎ¬ÅªÌÜÉ¸¤Ï¡¢¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤Ç·³»öÅª¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÉ¡¤òÌÀ¤«¤¹·³»öÅª¾¡Íø¤À¤±¤¬¾¡Íø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
ÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë¾ðÀª¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ë¹ÔÆ°¤È¤Ï¡¢¤à¤ä¤ß¤ËÍ»ö¤òÀú¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼¡¤Î3¤Ä¤ò¡¢À¯¼£Åª¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤È³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¡¢¤«¤ÄÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£
¢£ÊÆ¡¢Ãæ¡¢ÂæÏÑ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤³¤È
¡Ãæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢·³»ö¿¯¹¶¤¬Ãæ¹ñ¤Îµæ¶Ë¤ÎÌÜÉ¸¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÂÎÀ©¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤ËÍø±×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¡£
¢ÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÍ»Ö¹ñ¤¬ÃÏ°è¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ç¤è¤êÂç¤¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢Ãæ¹ñ¤¬¹ÔÆ°¤¹¤ë¸ý¼Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
£¤½¤·¤ÆÂæÏÑ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¤ÎÃÏ°Ì¡¦ÏÈÁÈ¤ß¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇÂç¸Â¸òÎ®¤ò¶¯²½¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤â¤½¤â¤ÎÃÏ°Ì¡¦ÏÈÁÈ¤ß¤òÅ¾´¹¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤ÏÌÀ³Î¤Ë»Ù»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£
ÆüËÜ¤Ë¤·¤«²Ì¤¿¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¡¢ÆüËÜ¤³¤½²Ì¤¿¤»¤ëÌò³ä¤À¤È¹Í¤¨¤ë¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
----------
º´¡¹ÌÚ ¤ì¤Ê¡Ê¤µ¤µ¤¡¦¤ì¤Ê¡Ë
¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·ÏÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥àStrategy&¤ËºßÀÒ¤·¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤ª¤è¤ÓËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¡¢ËÉ±Ò´ØÏ¢´ë¶ÈÅù¤È¤ÎÊ£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë·È¤ï¤ë¡£2023Ç¯¡¢ÊÆ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø³°¸òÀ¯ºöÂç³Ø±¡¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¥¸¥ç¥ó¥º¡¦¥Û¥×¥¥ó¥¹Âç³Ø¹âÅù¹ñºÝ´Ø·¸Âç³Ø±¡¡ÊSAIS¡ËÇî»Î²ÝÄøºßÀÒ¡£ÀìÌç¤ÏÅì¥¢¥¸¥¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢ÂæÏÑ³¤¶®´íµ¡´ÉÍý¡¢ËÉ±Ò»º¶ÈÀ¯ºö¡£
----------
¡Ê¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¼Ô º´¡¹ÌÚ ¤ì¤Ê¡Ë