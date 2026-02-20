【りかも～ど(ハート)】 2月26日0時より予約開始 5月28日 発売予定 価格： 12,100円（特典付き 限定ボックス） 23,100円（豪華特典付き 限定ボックス）

サイバーステップは、PC向けASMR付きノベルゲーム「りかも～ど(ハート)」の限定パッケージ商品2種を2月26日0時より予約受付を開始する。

本作はVTuber・花宮莉歌さんが主演主役を務める全編フルボイスのASMR付きノベルゲーム。

予約販売を開始する限定パッケージ商品は、ゲーム本編と数種の関連グッズが同梱された「特典付き 限定ボックス」と豪華な景品3種が追加で同梱された「豪華特典付き 限定ボックス」が登場。

「特典付き 限定ボックス」はゲーム本編に加え、デジタル特典として「ASMRシチュエーションボイス」、「イラストラフデータ集」、「PC／スマートフォン向け壁紙」、オリジナルグッズとして「化粧箱」や「アクリルスタンド」、「主題歌CD」などが付属する。また、ラビットフット公式BOOTHでは予約特典として、B2タペストリーと小説ミニ冊子が付いてくる。

「豪華特典付き 限定ボックス」は「特典付き 限定ボックス」のセット内容に加え、設定資料集、後日譚小説ミニ冊子、A5アクリルパネルの3種のグッズが付属する。

特典付き 限定ボックス

価格：12,100円

化粧箱同梱内容

・通常版ゲーム本編収録

・デジタル特典

ASMRシチュエーションボイス

イラストラフデータ集

PC／スマートフォン向け壁紙

・オリジナルグッズ

化粧箱

オリジナルデザインUSB（ゲーム本編を収録）

A5クリアファイル

アクリルスタンド

主題歌CD

BOOTH購入特典

・描き下ろしB2タペストリー

・特典小説ミニ冊子「りかも～ど(ハート) -if Ending-」

豪華特典付き 限定ボックス

価格：23,100円

化粧箱同梱内容

・通常版ゲーム本編収録

・デジタル特典

ASMRシチュエーションボイス

イラストラフデータ集

PC／スマートフォン向け壁紙

・オリジナルグッズ

化粧箱

オリジナルデザインUSB（ゲーム本編を収録）

A5クリアファイル

アクリルスタンド

主題歌CD

・「豪華特典付き 限定ボックス」限定グッズ

設定資料集

後日譚小説ミニ冊子「After Story ―結末の先で―」

A5アクリルパネル

(C)2026 CyberStep, Inc. All Rights Reserved.

(C)project HanamiyaRica novel