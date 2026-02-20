NHK『The Covers SP』でJUJU、さかいゆうが“春を彩る名曲”を熱唱。スペシャルゲストとして松任谷正隆も登場
3月5日22時より、NHK総合にて『The Covers SP』「名曲喫茶カバーズ～春に贈るうた～」が放送される。ゲストはJUJU、さかいゆう、そしてスペシャルゲストとして松任谷正隆が登場。
■舞台となるのは、昭和から未来へと繋がる“NEO名曲喫茶”風のスタジオ空間
NHKの音楽番組『The Covers』が総合テレビで届ける今回のスペシャルは、昭和から未来へと繋がる“NEO名曲喫茶”風のスタジオ空間で、70年代～80年代を中心とした“春を彩る名曲”たちを味わう45分。
街角の喫茶店で耳にしたメロディや、テレビやラジオを通じて、いつの間にか心に刻まれた名曲たち…。時代を超えて愛される、春の気分にぴったりのヒット曲が届けられる。MCはリリー・フランキー、上白石萌歌。語りは、堂本光一が務める。
ゲストは、自身のヒット曲とともに、ジャンル・世代を超えた名曲を歌い継ぐことをライフワークのひとつとするシンガー、JUJUと、幅広い音楽的バックグラウンドを持ち、シティポップから歌謡曲までジャンルレスな名曲カバーに定評のあるシンガーソングライター、さかいゆう。
スペシャルゲストの松任谷正隆は、JUJUの最新カバーアルバムのプロデュースやコンサートの演出も手掛ける音楽プロデューサー。70年代から音楽家として活躍し、音楽史に刻まれる数々の名曲を生み続けている。
■JUJUはビリー・ジョエルとダイアナ・ロス、さかいゆうは山口百恵の名曲をカバー
そんな3人を迎え、70年代～80年代を中心に“春の気分にぴったりの名曲”を、これまで番組で披露されてきたパフォーマンスからセレクトされた「春に贈るカバーズコレクション」と、JUJU、さかいゆうによる新作カバーで堪能。
多彩な表現力で名曲を歌い紡ぐJUJUは、松任谷正隆がプロデュースを手掛けた最新カバーアルバムから、日本で深く親しまれた70年代～80年代の洋楽をカバー。CMソングとして親しまれるビリー・ジョエルの名曲「Honesty」、ドラマ主題歌として人気を呼んだダイアナ・ロスの「If We Hold On Together」をテレビ初披露する。
さかいゆうは、春を彩る70年代の名曲、山口百恵の「いい日旅立ち」を、ピアノの弾き語りで披露。谷村新司が手掛けたこの曲のメロディに感じる普遍的な力とは？
松任谷正隆が語る、自身の音楽原点や70年代～80年代の音楽シーンとその魅力など、3人による大盛り上がりのトークも必見だ。
「春に贈るカバーズコレクション」では、松任谷由実のヒットナンバーをはじめ、この季節にぴったりの名曲カバーをたっぷりとセレクト。ぜひ、番組をチェックしよう。
■番組情報
NHK総合 『The Covers SP』「名曲喫茶カバーズ～春に贈るうた～」
03/05（木）22:00～22:45
※NHK ONEにて同時配信＆見逃し1週間あり
※再放送：03/09（月）24:35～25:20
MC：リリー・フランキー 上白石萌歌
語り：堂本光一
カバーズゲスト：JUJU さかいゆう
スペシャルゲスト：松任谷正隆
【曲目】
JUJU
「Honesty」（ビリー・ジョエル／1978年）
「If We Hold On Together」（ダイアナ・ロス／1988年）
さかいゆう
「いい日旅立ち」（山口百恵／1978年）
＜春に贈るカバーズコレクション＞
JUJU「ANNIVERSARY～無限にCALLING YOU～」（松任谷由実／1989年） 他
