『ラヴ上等』Babyこと鈴木ユリアが「水掛け論」降臨！名ゼリフ再現に一同騒然「出たー！」

2月19日（木）に放送された見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、コップの水が飛び交う人気討論企画「リアル水掛け論」の女性版「女子びちゃびちゃ論」を実施した。

『ラヴ上等』の“水掛け事件”で話題になった鈴木ユリアが番組初登場。圧巻の“水掛け”を披露した。

【映像】鈴木ユリアのリアル「水はヤベェだろ」

今回は熊元プロレス（紅しょうが）、稲田美紀（紅しょうが）、加納（Aマッソ）、福留光帆、紺野ぶるまに加え、恋愛リアリティ番組『ラヴ上等』に出演したBabyこと鈴木ユリアが登場。

鈴木は『ラヴ上等』で新メンバーのショーダンサーにパフォーマンスの一環で水を掛けられた際、ブチギレて豪快にコップの水を浴びせた事件が大きな話題を呼んだ。「水はヤベェだろ、普通に」というセリフは、番組屈指のパンチラインとして知られている。

この日は「付き合う前のワンナイトは大人の嗜みor危険な夜遊び」というテーマで、稲田・福留・鈴木による“大人の嗜み”チーム＝肯定派、熊元・加納・紺野の“危険な夜遊び”チーム＝否定派に分かれて激論を交わした。

議論が始まると、“危険な夜遊び”チームの熊元が「みなさん、鏡見てください。全員奥底に闇がある顔してるんです」と“大人の嗜み”チームを揶揄。その後も「出てるよ、雰囲気に」と同じ攻撃を続けた熊元に稲田が「見た目だけで言うのやめてや」と返すも、熊元は「いや、雰囲気やから。品の話やから」と主張を変えなかった。

“品”という言葉に反応した“大人の嗜み”チームは、逆に「品あるの？」と大笑い。鈴木も手を叩いて笑う。

これを見た熊元が「あーあー！」と言いながら立ち上がると、コップの水を鈴木に浴びせた。

スタジオが「ヤバい、ヤバい」とざわついた瞬間、鈴木がものすごい速さで自身のコップを手に取ると、熊元に反撃の“水掛け”。

あまりの勢いに悲鳴が上がるなか、鈴木は「水はヤベェだろ、普通に」とつぶやいた。

これには敵味方関係なく、一同立ち上がって大喜び。「やったー！」「出たー！」と手を取り合っていた。