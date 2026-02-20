「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

五輪初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がフリー１４０・４５点、合計２１９・１６点で銅メダルを獲得した。

フリーでは冒頭の３回転半ジャンプ（トリプルアクセル）に成功。しかし３つ目の３回転ルッツからの連続３回転が２回転になってしまうミス。その後は完璧な演技をみせたが、演技後は口元に指をやってキュートに首をかしげた。

得点表示が出た瞬間はポカンとした表情を浮かべたが、メダルが決まったことを確認すると歓喜の涙。金メダルのリュウ（米国）と健闘をたたえ合って抱擁を交わした。

ＳＮＳでは中井のさまざまなリアクションに「首かしげる仕草も銅メダルって分かった時のリアクションもホント素直で可愛い」、「えっ？３位？みたいな表情が良き」、「全てのリアクションが可愛いな」、「演技直後のリアクションは伝説になりそうｗ」、「ただただ可愛いリアクション」などと沸いた。

演技後のインタビューでは「正直本当にびっくりしてます。緊張もほとんどしてなかったので、本当にいつも通りの自分をしっかり出せた。こうやって銅メダルという形で終われたことが本当にうれしいです」と笑顔を浮かべた。