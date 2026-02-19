¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Ë»÷¤¿°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×Êì¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤½¤ÎÈÕ¡¢Ëí¸µ¤Ë¡È¤½¤ì¡É¤Ï¸½¤ì¤¿¡Ä¡¡²øÃÌºî²È¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÀµÂÎ¡×¤È¤Ï¡ÚÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤ÎÉ´Êª¸ì¡Û
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¡¢¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ëÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¤¬À¤¤Ë¤âÉÔ»×µÄ¤Ê°ìÏÃ¤ò¥ë¥Ý¥ë¥¿¡¼¥¸¥å¡£
¡¡¤½¤Î¸ø±à¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ï7¡Á8Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤À¡£²øÃÌºî²È¤Ç¤¢¤ë¡Ö»ä¡×¤ÎÍ§¿Í¤¬Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö¼óÄß¤ê¼«»¦¤ÎÂ¿¤¹¤®¤ë¸ø±à¡×¡Ä¡Ä¤³¤³¤Ï²áµî¡¢¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬½±¤ï¤ì¤¿»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢Èï³²¼ÔÃËÀ¤Ï¤½¤ì¤ò¶ì¤Ë¸ø±à¤Ç¼ó¤òÄß¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Í§¿Í¤¬ÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Ç¡Ö10¿Í°Ê¾å¡×¤¬¼«»à¤ò¿ë¤²¤¿¾ì½ê¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ø²Ì¤«¡Ö»ä¡×¤ÏºÆ¤Ó¡¢¤½¤Î¸ø±à¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÍ©Îî¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é²ñ¤¤¤¿¤¤¡×»Ä¤µ¤ì¤¿°äÂ²¤Î¿´¤òµß¤¦¡È»à¼Ô¤È¤ÎºÆ²ñ¡É
¡¡µîÇ¯¤Î½©º¢¤Ë¡¢Îã¤Î¸ø±à¤«¤é¤Û¤É¶á¤¤½»Âð³¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼ã¤¤½÷À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÏÃ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÎÊì¤¬¡¢Ä«¡¢¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¸ø±à¤Ç½÷À¤Î¤´°äÂÎ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¹¤ë¤È¡¢¸½¾ì¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Î»ý¤ÁÊª¡Ä¡Ä¤¿¤Ö¤óÌÈµö¾Ú¤«²¿¤«¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¤´²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡ÄÊì¤¬¤Þ¤À¸ø±à¤Ç·Ù»¡¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ø¡¢¤´°äÂ²¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡°äÂ²¤Ï½÷À¤ÎÊì¤Ë¡ÖÌ¼¤¬¼«»¦¤·¤¿¤³¤È¤òÉ½º»ÂÁ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤½¤Î¾ì¤ÇÁÊ¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÊì¤Ï¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢Âð¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯»ä¤ËÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É½º»ÂÁ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È¸ý³°¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡¡Êì¤ÏÃ¯¤«¤ËÏÃ¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¼ó¤ò³ç¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡¢»Þ¤Ë·ë¤ó¤À¥í¡¼¥×¤¬¤Û¤É¤±¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢º¬¤â¤È¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»àÂÎ¤Î¼ó¤Ë¥í¡¼¥×¤¬´¬¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¤È¡¢Êì¤Ï½÷À¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â20ºÐ¤½¤³¤½¤³¤Î¼ã¤¤½÷À¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡¢È±¤Ï¥»¥ß¥í¥ó¥°¤ÇÈþÍÆ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¤«¡¢¶â¿§¤Î¥Ô¥¢¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢Çö¼ê¤ÎÞ¯Íî¤¿¥Ö¥é¥¦¥¹¤È¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁ´Éô¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤²¤¯¤Î¤Ï¤Æ¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤¿¤Ï¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡ª¡Ù¤ÈÊì¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Èà½÷¤ÏÊò¤ì¤Æ¡¢Êì¿Æ¤ò¤¿¤·¤Ê¤á¤¿¡£
½÷À¤ÎÏÃ
¡Ö¡Ø¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤À¤è¡Ù¤È¡£¡Ø²¿¤«¤è¤ó¤É¤³¤í¤Ê¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»à¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤«¤éà¤¢¤¢¤¤¤¦¤³¤Èá¸Æ¤Ð¤ï¤ê¤Ï¥Ò¥É¥¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤¹¤ë¤ÈÊì¤ÏµÞ¤Ëµã¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÉÝ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø°ì½Ö¡¢»à¤ó¤Ç¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬¼«»¦¤·¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤È»ä¤Ï¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÉþ¤Î¼ñÌ£¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯Îð¤â¶á¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤Ç¡¢Êì¤¬¸¤¤Î»¶Êâ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢»ä¤Ï²È¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¤À¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Î¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¦¤Á¤Ï»ä¤¬³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÉã¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦10Ç¯¶á¤¯¤âÊì¤È»ä¤Î2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÊì¤Ï¶¯¤¯ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Êì¤Ï¤µ¤ß¤·¤¬¤ê²°¤Ç¡¢¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦LINE¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤È¤¤â¡Ø¤â¤·¤â¤¢¤ó¤¿¤¬»à¤ó¤À¤é¡¢»ä¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ÎÆü¤ÏÆÃ¤ËÉÔ°Â¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¸«¤¨¤Æ¡¢Ìë¤Þ¤Ç»ä¤Ë¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¿¼Ìë¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¤ª¼ò¤ò吞¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç±Ç²è¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤ÈÊì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï0»þº¢¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡»ä¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤°¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸áÁ°3»þ¤«4»þº¢¤Ë¡¢ÆÍÁ³ÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡½÷À¤ÎÏÃ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì
¡Ö²£¤ò¸þ¤¤¤Æ¿²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¯¤¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷¤¬¡¢¼ó¤òº¸¤Ë·¹¤²¤Æ¡¢»ä¤Î´é¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥«¡¼¥Æ¥ó±Û¤·¤Ë³¹¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éô²°¤ÏÇö°Å¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ï¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎËí¤â¤È¤Î¾²¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¡©¡Ù¤È»ä¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÒôÓÍ¤ËÊì¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¿ÅÓÃ¼¤Ë°ã¤¦¡Ä¡Ä¤È¡£
¡¡Êì¤è¤ê¤âÈ±¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢¾åÇØ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î´Ö¤Ë¤âÌÜ¤¬´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¼Ø¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹¤¤¤â¤Î¤¬¡¢¤½¤Î½÷¤Î¶»¤â¤È¤«¤é±¦¸ª¤Ë³Ý¤±¤Æ´¬¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¥í¡¼¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼ó¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤¿¥í¡¼¥×¤ÎÎØ¤ÎÈ¾Ê¬¤È¡¢ÌÚ¤Î»Þ¤Ë·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£
¡¡ËãÆì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡ÇöÃã¿§¤Ç¡¢¾¯¤·ÌÓ±©¤À¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¡Ä¡Ä¡×
¹ðÇò
¡ÖÊì¤Ï¡¢¸ø±à¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢ÌÚ¤Îº¬¤â¤È¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥×¤ÎÃ¼¤ò»Þ¤Ë·ë¤Ö¤È¤¤Î·ë¤ï¤¨Êý¤¬°¤¯¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤¬³Ý¤«¤ë¤È¡¢¤Û¤É¤±¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Ì¿¤ò¼º¤¦¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ê¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢Äß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï»õ¤Îº¬¤â¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¥¬¥¿¥¬¥¿¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¥µ¥¤¥É¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ëí¤â¤È¤¬¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤à¤È¡¢¤½¤Î½÷¤Î»Ñ¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëÇö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä´°Á´¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÑëÆá¤Ë¡¢»ä¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê»ë¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷¤Ï¡¢¼ó¤ò·¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ðô¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¡¢Æ¬¤¬º¸¤Î¸ª¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡ðô¤Î±¦Â¦¤¬¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤Ä¹¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤Î´é¤äÈ±·Á¤Ï»ä¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡ª
¡¡Êì¤¬¼è¤êÍð¤¹¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡½÷¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¤¹¤°¤ËÂ¤â¤È¤ÎÊý¤ÎÊÉºÝ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò³«¤±¤Æ¡¢½÷¤¬Ãå¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉþ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¥´¥ßÈ¢¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»÷¤Æ¤¤¤ë¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ¶á¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÇã¤Ã¤¿ÎÌ»ºÉÊ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢Æ±¤¸ÉÊÊª¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ä¡ÄÊì¤«¤é¤¢¤ó¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢»ä¤ÏÌ´¤ò¸«¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
ÊÒ³ä¤ì
¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È½÷À¡£
¡ÖÌ´¤Ë¤·¤Æ¤ÏÀ¸¡¹¤·¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤·¡Ä¡Ä¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤¢¤ì°ÊÍè¡¢»ä¤Ï¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤«¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÝµ¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¯¤è¤¯¤èÇº¤ó¤À¤ê¡¢²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£
¡¡º£¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤í¤¦¤È¡¢Íî¤Á¹þ¤àµ¤ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤À¤«¤é¡¢¸ø±à¤Ç¼ó¤òÄß¤Ã¤¿½÷À¤Ï¡¢»ä¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»à¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Ë½ÐÍè¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡Èà½÷¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¸å¡¢»ä¤Ï¿ô¡¹¤Î¿Í¤¬¼«»¦¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦ÌÚÎ©¤Á¤Î·Ê¿§¤òÁÛ¤¤µ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ñÌ¯¤Ê»×¤¤¤ËÂª¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Ã¯¤·¤âÆÃÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¤è¤¯»÷¤¿¿Í¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë´ØÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°Õ³°¤Ê¤Û¤É¶á¤¤¾ì½ê¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÊÒ³ä¤ì¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤¼«Ê¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤½¤Î¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÀäË¾¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤À¸«¤ÌÊÒ³ä¤ì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢»ä¤â¡¢º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤òÀ¸¤À¸¤¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¡Ä¡Ä¡£
ÀîÆà¤Þ¤ê»Ò¡Ê¤«¤ï¤Ê¡¡¤Þ¤ê¤³¡Ë
1967Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£²ø°Û¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤È¾ì½ê¤ò¼èºà¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë6,000·ï°Ê¾å¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¡£²øÃÌ¤Î¸ì¤êÉô¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£¡Ø¼ÂÏÃ»ÍÃ«²øÃÌ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¤ò¤ó¤Ê¸ì¤ê¡Ù¡Ê³ÑÀî¥Û¥é¡¼Ê¸¸Ë¡Ë¡¢¡ØÈ¬²¦»Ò²øÃÌ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£ÆüËÜ¿äÍýºî²È¶¨²ñ²ñ°÷¡£²ø°Û²øÃÌ¸¦µæ²ñ²ñ°÷¡£2025Ç¯È¯Çä¤Î¶áÃø¤Ï¡ØºÇ¶²Êª·ï½¸ ²È²ø¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼ÒÊ¸¸Ë8·î´©¡¿²òÀâ¡§¿À±Ê³Ø¡Ë¡¢¡Ø²øÃÌ²°²øÃÌ2¡Ù¡Ê³Þ´Ö½ñ±¡7·î´©¡Ë¡¢¡Ø°ì¡»È¬²øÃÌ ±£Î¤¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë6·î´©¡Ë¡¢¡Ø¹ðÇò²øÃÌ ¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¡£¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò5·î´©¡Ë¡¢¡Øµþ²¦±èÀþ²øÃÌ¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡§µÈÅÄÍªµ°¡¿ÃÝ½ñË¼²øÃÌÊ¸¸Ë4·î´©¡Ë
