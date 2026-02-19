2月19日までに、ダンス＆ボーカルグループEXILEのボーカル・TAKAHIROが自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開したのだが、その写真がファンの間で話題となっている。

TAKAHIROは、《Tokyo》と綴った投稿をアップ。夜にライトアップされた宮殿のような建物の前でサングラスをかけ自然にポーズを取る写真が添えられた。《#ずっといるのに#まるで来日したみたいに》と続けてタグをつけているが、コメント欄にはとある声が多数寄せられていたのだ。

《3日前に咲ちゃんがアップしてた場所だー》

《ちょーど咲ちゃんのやつ見てたら偶然たかひろくんもあげてて驚きました》

《夫婦で撮り合いっこ、 ステキすぎる》

夫婦で同じ写真をあげていたことに気づくファンが続出。2人の夫婦仲にほっこりする声が寄せられていたのだ。芸能プロ関係者はこの様子についてこう振り返った。

「じつはTAKAHIROさんが投稿する数日前、彼の奥さんである武井咲さんが自身のInstagramを更新。そこでTAKAHIROさんと同様に、夜のライトアップされた宮殿のような建物の前で佇むショットを公開していたのです。彼女の投稿には《Valentine’s Night walk》と綴られており、バレンタインの日の夜にライトアップされた街に繰り出した際に撮影した写真のようでした」

その数日後、同様の写真がTAKAHIROのInstagramでもアップされた。夫婦で堂々とバレンタインの“匂わせデート”をしていたというわけだ。

2人は2017年9月結婚。その後、2018年3月に長女、2022年3月に次女、2025年2月に三女が誕生し、現在3人の子供がいる。結婚から約9年、夫婦の好感度はかなり高いと前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「お互いに人気絶頂期に結婚したこともあり、当時は電撃婚と話題となりました。結婚後は、お互いのSNSにリアクションをしたり、テレビ番組でもTAKAHIROさんが家族について語るなど、そのオープンな姿勢が恒例のスタイルに。ファンからも微笑ましく見守られる形となり、今では2人の仲の良さはファンも公認となっています。家族を語る際のTAKAHIROさんの男気も感じられ、反感どころか応援する声が多いのです」

まさに、理想の夫婦の形というわけだ。