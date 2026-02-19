Image:yamazenbizcom.jp

本日2026年2月19日は、約94％減煙・油はね約85％カットに加えて丸洗いも可能な山善（YAMAZEN）の「XGRILL PREMIUM」が、お得に登場しています。

煙を約94％、油はねを約85％カットする吸煙焼肉グリルの最適解。山善の「XGRILL PREMIUM」がポイント10倍！

自宅焼肉の悩みは煙と油はね。山善（YAMAZEN）の「XGRILL PREMIUM」は、約94％減煙・油はね約85％カットを実現。しかも完全分解で丸洗い可能な優れモノがポイント10倍とお得です。

本製品は、強力な吸煙ファンによって煙を約94％カット、油はねを約85％抑制するモデルです。プレート中央の吸煙口から煙をパワフルに吸い込み、室内に広がる前に処理。リビングやダイニングでもにおい残りを気にせず焼肉が楽しめます。

また、プレートの裏面を「X」形状にすることで、油の滴下を促進し、油が加熱されることで発生する煙を抑えるのも特長。これまで家焼肉をためらっていた人にとって、ハードルを一気に下げる性能です。

完全分解で丸洗い。油汚れをためない設計

さらに特筆すべきは、パーツを完全分解でき、丸洗いが可能な点。ファン周辺まで分解して洗えるため、油汚れの蓄積を防ぎ、清潔な状態を保てます。

構造がシンプルなので組み立てもスムーズ。焼き終わった後の片付けがラクになることで、焼肉の頻度も自然と上がりそうです。減煙性能とメンテナンス性を両立した一台といえるでしょう。

煙と後片付けのストレスを減らし、家焼肉をもっと身近にしてくれるモデルです。

