Gemini上で音楽を生成しているところ Image: かみやまたくみ

動画のBGMを作るのにいいかも。

2026年2月19日、GoogleがGeminiをアップデートし、AIによる音楽生成が可能となりました。同社が開発していた音楽生成AI「Lyria」がβ機能として組み込まれ、音楽生成モードが追加されたんです。

まずチャット欄下部、＋ボタンの右にある設定から「音楽を作成」を選択。作ってほしい曲のジャンルや楽器、ボーカルの声をどんな感じにするかなどを伝えると、それに従って作ってくれます。ジャケットの画像がつきます。

生成される楽曲の長さは30秒固定です。ボーカルを入れる際、歌詞は指定しなくてもOK。AIがいい感じに考えてくれます。日本語の歌詞もいけました。

以下に軽く作ってみた例を挙げておきます（Geminiで開きます）。

・ボーカルなしサンプル

・ボーカルありサンプル

クオリティは概ねいい感じですが、気になるところも。楽器は津軽三味線を指定しましたが、二胡とかそっち系の感じがする音になりました。微妙に音が歪んでるところもありますね。人気であれば画像や動画の生成のようにどんどん性能が引き上げられていくのでしょう。

なお、AI生成コンテンツと認識できるよう、SynthIDが付与されます。また、特定アーティストの模倣はできないような仕様になっているとのことです。

Source: Google