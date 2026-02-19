そんなに驚く？届かない猫パンチを前に、動揺しすぎなわんこ

猫パンチ。名前は可愛らしいものの、意外と素早くて強烈です。突然くらえば人間ですらびっくりしてしまいますが、同じくらいの体格のワンちゃんなら、なおさら驚いてしまうでしょう。

そんな猫パンチの瞬間をとらえた1枚が、Xで話題になっています。とあるユーザー宅で暮らすミヌエットが、同居するペキプー（ペキニーズ×プードル）に猫パンチを繰り出す姿が投稿され、1.5万件を超えるいいねを集めています。

飼い主さんがこのほど投稿したのはミヌエットのミラくんが、ペキプーのキアヌちゃんに強烈な猫パンチを見舞う1枚。

残像が見えるほどの素早い一撃に、キアヌちゃんは目を見開いて驚愕しています。当たればひとたまりもない……かもしれませんが、よく見るとパンチは全然届いていません。

飼い主さんが「全然届いてない猫パンチに動揺」と投稿に添えている通り、ミラくんのキュートな右前足は格好こそ様になっているものの、完全にキアヌちゃんの間合いの外。

キアヌちゃんもキアヌちゃんでかなり全力で驚いていますが、その必要は全くなさそう。

飼い主さんの投稿はXで1.5万件を超すいいねを集め、リプライ欄や引用欄には「この子犬の表情は本当に面白すぎる」「可愛いしかいない世界」といった声が寄せられています。

飼い主さんによると、発端はベッドへ向かう階段のところにミラくんが座っていたこと。通り道を邪魔されていたためにキアヌちゃんがベッドに上がれず、小競り合いが始まったそう。

普段の2匹の様子についてうかがってみれば「キアヌがしつこくミラに絡んでパンチをされることが多いです」と飼い主さん。

パンチをされているときのキアヌちゃんはいつもこの目を見開いた表情になるそうですが、ミラくんの性格が穏やか＆足が短いという理由で、ケガに至ったことはないのだとか。

パンチを繰り出されたキアヌちゃんは飼い主さんの方を見て「猫に殴られました！」と表情でアピール。その後ミラくんからの追撃はなく、2匹は何事もなかったかのようにマイペースに過ごしていたとのことです。

