タレントの小森純（40）が、自分と同世代でありながら既に「おばあちゃん」になった女性と、その若すぎる長女の姿に驚愕の声を上げた。

【映像】ママになった若すぎる長女＆その年齢

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組内の「30代のおばあちゃん」を調査する企画で、リポーターの小森は大阪府吹田市を訪れた。そこで出会ったのが、38歳でおばあちゃんになったえりなさんである。撮影現場にいた大勢の女性たちの中から、赤ちゃんを抱くえりなさんが「はーい！」とおばあちゃんであることを名乗り出ると、小森は「めっちゃ可愛い！」「どうなってんの！？」と、その若々しいビジュアルに目を丸くした。

さらに小森の度肝を抜いたのが、えりなさんの隣にいた長女・とあらさんの姿だった。小森は、赤ちゃんを産んだばかりの彼女を見て「ちょっと待って、すごい子供に見えるんだけど、いくつ！？」と驚きを隠せない様子で質問。とあらさんが「ハタチです」と答えると、小森は「ハタチでママ！」と驚嘆し、さらにはえりなさんが17歳の時に長女を産んだという事実を知ると「やばいな人生！」と思わず天を仰いだ。