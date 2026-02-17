SEGA（セガ）が、創業65周年を記念したコラボウォッチを発売します。

抑えめのデザインでいい雰囲気

Image: SEGA

「SEGA 65th Anniversary SEIKO Collaboration Model」と題されたSEIKO（セイコー）とのコラボモデルは、シルバーとブラックの2種類がラインナップされています。かなり締まった顔つきですが、よく見るとインデックスのアラビア数字がセガのオリジナルフォントになっていて、ちょっとお茶目です。

Image: SEGA

6時位置のインダイヤルにはさりげなくソニックのイラストも描かれていて、セガファンのハートをくすぐります。悪目立ちしないさりげない雰囲気で、子どもっぽくないのがいいですね。

Image: SEGA

機能的には10気圧防水、1/20秒クロノグラフと申し分なし。裏蓋には記念ロゴとシリアルナンバーが刻印されており、専用ボックスが付属するなど、プレミアム感もあります。ビジネスシーンで使ってもぱっと見で違和感なさそうですし、39.2mmという現行クロノグラフとしては控えめのケースサイズも、腕へのなじみがよさげです。

SEGAストアオンラインにて予約受付中で、発売は10月上旬。価格は各7万1500円です。

Source: SEGA