元テレビ局員でPR戦略コンサルタントの下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「圧倒的敗北。悲惨な結果となった中道改革連合が今後やるべきことについて言及します【衆院選 メディア】」と題した動画を公開。衆院選で議席を大幅に減らした中道勢力に対し、PRのプロとしての視点から具体的な再建策を提言した。



動画内で下矢氏は、まず最大の改善点として「テレビ脳からの完全脱却」を掲げた。かつての小泉純一郎氏のように、テレビの短い尺で刺さるワンフレーズを用いて支持を広げる「テレビ政治」の時代は終わったと断言。ネット選挙が主流となる中、総裁選を通じてネット活用を洗練させた自民党に対し、野党はいまだにテレビ向けのパフォーマンスに終始していると指摘した。



その上で、野党は「YouTube中心の活動」にシフトすべきだと説く。X（旧Twitter）のような殺伐とした場ではなく、動画を通じて「政策」と「人柄」をセットで伝えることが重要だと主張。下矢氏は、立憲民主党の野田代表が松下政経塾の面接官時代、高市早苗氏を「バイクに乗ってきたのが面白い」という理由で合格させたエピソードを紹介し、「飲みに行ったら楽しそうな懐の深さ」など、人間的な魅力をアピールする必要性を強調した。



さらに、「手取りを増やす」といった生活に直結するキャッチフレーズの採用や、民主党政権時代の失敗を素直に認める姿勢も不可欠だと語る。特に最後の提言として「妙に偉そうな応援団との絶縁」を挙げ、高学歴や富裕層といった上から目線の支持者層とは距離を置き、一般市民の目線に立つべきだと訴えた。



下矢氏は最後に「健全な野党があってこそ健全な与党がある」と述べ、壊滅的な敗北を喫した今こそ、これまでのしがらみを断ち切り、新たな戦略で力を取り戻してほしいと期待を寄せた。



