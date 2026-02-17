¡ÖJK¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÆÃÊÌ´¶¡É¡×½÷»Ò¹âÀ¸¤¬¥Ï¥Þ¤ë¡ÖJK¥±¡¼¥¡×¤È¤Ï¡©¡ÚTHE TIME,¡Û
½÷»Ò¹âÀ¸¤Î´Ö¤Ç¡ÖJK¥±¡¼¥¡×¤È¤¤¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥±¡¼¥¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈÁí¥«¥í¥ê¡¼3000kcal¡É¤Ç¤âºî¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤½¤Î¥ï¥±¤È¤Ï¡©
¡ÈÍ§Ã£Æ±»Î¡É¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥Ç¥³
ÏÃÂê¤Î¡ÖJK¥±¡¼¥¡×¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¼
¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¤«¥Û¥¤¥Ã¥×¡¢¤ª²Û»Ò¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ä¤Ä¡×¡Ê¹â1½÷»Ò¡Ë
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤á¤Ê¥Ð¡¼¥à¥¯¡¼¥Ø¥ó¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÊ¿¤é¤Ë¤·¤Æ¤¢¤È¤Ï²Ä°¦¤¯¥Ç¥³¤ë¤À¤±¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¡Ê¹â3½÷»Ò¡Ë
¤½¤¦¡¢JK¥±¡¼¥¤È¤Ï¡È½÷»Ò¹âÀ¸¤¬Í§Ã£Æ±»Î¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æºî¤ë¡É¥±¡¼¥¡£ºàÎÁ¤Ï»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤äÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¹¥¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤È¤ª¼ê·Ú¤Ê¤â¤Î¡£
¡Ö¹â¹»2Ç¯À¸¤Ë¾å¤¬¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¥¯¥é¥¹¤¬Î¥¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Çºî¤Ã¤¿¡£¡ã¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Á¤é¤Ï¤º¤Ã¤ÈÃç´Ö¡ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡×¡Ê¹â2½÷»Ò¡Ë
¡Ö¹â1¤Î½ª¶È¼°¤È¤«¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î¤ªÃëµÙ¤ß¤È¤«¤Ëºî¤Ã¤¿¡£FJK¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥ÈJK¡Ë¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¡£¥¢¥Ý¥í¤È¤«²Ä°¦¤¯¤Æ¥Ô¥ó¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤¿¡×¡Ê¹â2½÷»Ò¡Ë
¡È³Ø¹»¡É¤ä¡È¥«¥é¥ª¥±¡É¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤ºî¤ë
Æþ³Ø¼°¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ê¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÀáÌÜ¤Çºî¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡ÖJK¥±¡¼¥¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤É¤Î¤è¤¦¤Ëºî¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ÎÆü¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÃçÎÉ¤·3¿ÍÁÈ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥«¥é¥ª¥±¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥¤¥Á¥´¤ä¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¡¢¥Á¥ç¥³¤ä¥°¥ß¡¢¥¯¥Ã¥¡¼¤Ê¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¥É¥Ã¥µ¥ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖºàÎÁ¤ÏÁ´Éô¤µ¤Ã¤¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡È»ÔÈÎ¤Î¤ä¤Ä¡É¡×
JK¥±¡¼¥¤Ï»ÔÈÎ¤Î¤â¤Î¤À¤±¤Çºî¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥³¥ó¥í¤ä¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ê¤É²Ð¤äÅÅµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¯¤ÆOK¡£¤³¤ÎÆü¤ÎºàÎÁÈñ¤Ï¡¢Ìó3500±ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Î²¼ÃÊ¤ËÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ê¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¤é¡Ä
¹â3½÷»Ò¡§
¡Ö´Ö¤Ë¥¤¥Á¥´¤È¤«Æþ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤È¥Á¥ç¥³¤È¤«Æþ¤ì¤ë´¶¤¸¡£¥¤¥Á¥´¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÀÚ¤ë¡ª¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç´èÄ¥¤ë¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¾åÃÊ¤ò½Å¤ÍÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤ê¥¤¥Á¥´¤òÊÂ¤Ù¤¿¤é¡¢¹â¹»3Ç¯À¸½÷»Ò¤òÉ½¤¹¡ÖLKF¡×¡Ê¥é¥¹¥ÈJK¡Ë¤È¥Á¥ç¥³¥Ú¥ó¤Ç½ñ¤¤¤Æ¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤Û¤Ü´°À®¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤éÂç»ö¡ª¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢JK¥±¡¼¥¤Ï¡È¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ì¿¡É¡£
²Ä°¦¤¤¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥«¥é¡¼¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ë¡£»ÔÈÎ¤Î¥±¡¼¥¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¸ÄÀ¤ò½Ð¤¹¡É¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎËÀÉÕ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»É¤·¤¿¤é´°À®¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¸ÄÀÇúÈ¯¡õ»£±ÆÉ¬¿Ü
´°À®¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï¿©¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï»£±Æ¥¿¥¤¥à¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢SNSÍÑ¤ÎÆ°²è»£±Æ¤âÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¹â3½÷»Ò¡§
¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡£¼Ì¿¿»£¤ë¤È¤¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
¤Þ¤µ¤Ë¡¢JK¥±¡¼¥ºî¤ê¤ò¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¡Ö¥«¥é¥ª¥±¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤¬¡¢¡È±Ç¤¨¡É¡£
¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Ã¤Æ·ë¹½°Å¤¤¤«¤é¡È¼Ì¿¿¤¬±Ç¤¨¤ë¡É¡£¤À¤«¤é¥«¥é¥ª¥±¤Çºî¤Ã¤¿¡×¡Ê¹â1½÷»Ò¡Ë
¡Ö¥«¥é¥ª¥±¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¼Ì¿¿¤È¤«±Ç¤·½Ð¤»¤Æ¡¢Éô²°¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤«¤â²Ä°¦¤¯¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¹â2½÷»Ò¡Ë
¥±¡¼¥¤Î½ÐÍè±É¤¨°Ê¾å¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¥«¥é¥ª¥±¤ÏºÇ¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È15Ê¬¡£ËþÂ¤¤¤¯¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¸å¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤ÈÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLJK¡¢¥¥ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¡×¡Ö´Å¤¤¡ª¡×
¥±¡¼¥¤Ï¥«¥Ã¥È¤»¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¸ý¤Ë±¿¤ÖJK¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¥±¡¼¥¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¹â3½÷»Ò¡§
¡Ö¹Í¤¨¤¿¤¯¤â¤Ê¡¼¤¤¡ªºÇ°¤À¤è¡¼¡£Ëº¤ì¤Æ¤¿¤½¤ó¤Ê¤³¤Èº£¡¼¡ª¡×
¤ª²Û»Ò12¼ïÎà¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤Î¥±¡¼¥¡£ÈÖÁÈ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤íÌó3000kcal¤Ç¤·¤¿¤¬¡¼
¹â3½÷»Ò¡§
¡Ö¤¤¤¨¡Á¤¤¡ª´°¿©¡ª¡×¡Ö¤â¤¦º£Æü¤ÎÌë¤´¤Ï¤ó¡¢¤â¤ä¤·¤È¤«¤Ç¤¤¤¤¤ä¡×
Ì£¤è¤ê¡È»×¤¤½Ð¡ÉÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸
½÷»Ò¹âÀ¸Ã£¤Ï¤Ê¤¼¡¢¡È¼«Ê¬¤¿¤Á¤Çºî¤ë¥±¡¼¥¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Öºî¤ë¹©Äø¤òÆ°²è¤Ë»£¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¡È»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¡É¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡È³Ú¤·¤¤¡É¡£¡ÈJK¥±¡¼¥¤ÏÊõÊª¡É¡×¡Ê¹â2½÷»Ò¡Ë
¡Ö¡ÈJK¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¡£Âç³ØÀ¸¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢JKÆÃÊÌ¡ª¤Ã¤Æ¥±¡¼¥¤Î´¶¤¸¡×¡Ê¹â2½÷»Ò¡Ë
½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆJK¥±¡¼¥¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡È°ì½ï¤Ëºî¤ê°ì½ï¤Ë¾Ð¤¦¡É»×¤¤½Ð¤½¤Î¤â¤Î¡£Â´¶È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â»×¤¤½Ðºî¤ê¤Î¼çÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀìÌç¤È¤«Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢À©Éþ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¥«¥é¥ª¥±¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬»×¤¤½Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¡×¡Ê¹â3½÷»Ò¡Ë
¡Ö3³Ø´ü¤ÎºÇ¸å¤ÎÆü¤Ëºî¤Ã¤¿¤éÀèÀ¸¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¡£ÀÄ½Õ¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×¡Ê¹â3½÷»Ò¡Ë
JK¥±¡¼¥¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤Î¡ÈÀÄ½Õ¤Î1¥Ú¡¼¥¸¡É¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
